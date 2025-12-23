喊小2歲演員媽 挨酸塞了多少錢 陳仙梅發狠做醫美變年輕

陳仙梅為戲積極瘦身。(圖／民視提供)

台灣8點檔女星陳仙梅出席民視新戲「豆腐 媽媽」首映會，戲裡要喊小自己2歲的潘奕如「媽」，她坦言，演員名單出爐後，的確看到網友留言攻擊，「說我塞了多少錢」。為此，她還自掏腰包花了台幣10多萬元做醫美並積極瘦身，無奈嘆：「我盡力了。」

2年多沒演8點檔，50歲陳仙梅此次在「豆腐媽媽」中演出謝瓊煖的媳婦、潘奕如的女兒，提到喊比自己年紀小的演員「媽」，為了「母女」角色建立，兩人都花了不少工夫，例如天天透過訊息「（媽）咪咪早安」，對方也會回她「女兒」。

為了達到導演馮凱高標準要求，她壓力大到一度因頻頻NG而自我懷疑，回家崩潰落淚，但仍力挺導演，認為這樣的要求能讓年輕觀眾透過8點檔，重新認識正統又優美的台語俚語，「辛苦，但很值得。」

范瑞君在劇中飾演李運慶的媽媽，化身「護子狂魔」無條件挺孩子，她分享私下與兩個女兒相處如朋友，對孩子始終只有包容與支持。洪都拉斯飾演萬家豆腐店老闆，他笑稱自己在片場話多到被導演虧像「更年期」，對於外界酸民質疑「沒人了嗎」的聲音，他也一笑置之，暖心回應：「就當作積功德，希望網友過得好一點。」