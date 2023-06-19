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黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

記者李姿瑩／台北即時報導
黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)
黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

台灣資深主持人黃子佼遭爆料也是性騷擾慣犯，他今天(19日)自拍影片全盤拖出過往黑歷史，童年傷痛加上成長過程中的陰影導致人格扭曲。當他盤點進入演藝圈中看到的光怪陸離現象，大小S和曾國城到吳宗憲、夏宇童全部中箭，唯一保住的只有他的好朋友並未供出全名。

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黃子佼表示，他自知做再多好事都無法彌補過錯，心裡的疙瘩一直都在，但他仍想分享為何自己會做出性騷行為的原因，他透露媽媽在他10歲時就出軌，當時他很黏媽媽，有一位開計程車的男人，有次帶他出去玩，媽媽和男人就在他身邊上床，對他而言是莫大衝擊，後來爸媽離婚，他在爸爸房間搜到色情片，當時就在心中種下變態的種子，後來又接觸到日本A片文化，長大進了演藝圈，做了一些很瞎的事，現在他覺得很瞎，但當時覺得很有快感，當然他知道現在道歉也已經來不及，受害者心裡已經留下陰影。

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黃子佼並在影片中提到大小S，表示當年大小S被周刊拍到吸毒都可以逃過，他也一直過不去；胡瓜和庹宗康接受勒戒，當時因為不流行社群，所以也沒人爆料，所以他們才得以逃過這一切，可以若無其事繼續紅下去。他並爆料第一次去南韓印象很差，當時大S和光頭（具俊曄）在飯店嗑藥，他不得不一起參與，他認為自己如果逃不過這次的metoo風波，為何他們就可以逃過；同時他也看不懂吳宗憲的愛情觀，他認為這些對他的負面影響都非常強大。

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一向慎言的黃子佼突然爆出許多陳年猛料，還包括他盤點曾國城在中山堂後面喝酒抽菸等同破壞古蹟，夏宇童不承認跟他交往過，姓陶的多管閒事，唐綺陽自己也沒黑歷史嗎？他直言這些藝人人氣旺、收視高但大家都是假面，「我就是要說出來，我管你們去死。」

他唯一保住的是「好朋友，好兄弟」但也幾乎等於公布，大爆他婚內出軌，但「舞台劇一場接一場」。 他心情混亂，現在除了道歉乾脆玉石俱焚，至今不知道世界上到底有沒有原諒這件事。

小S 性騷擾 黃子佼

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