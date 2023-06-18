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遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

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宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

記者林怡秀／即時報導
部落客「和我一起‧走在法國的365天」19日在臉書透露，多年前遭演藝圈前輩性騷擾。（取材自臉書）
部落客「和我一起‧走在法國的365天」19日在臉書透露，多年前遭演藝圈前輩性騷擾。（取材自臉書）

台灣演藝圈揭發性騷擾的「MeToo」風暴延燒，繼宥勝人設翻車後，又有網友出面爆料，一位部落客「和我一起‧走在法國的365天」在臉書透露，多年前認識一位演藝圈前輩，某個晚上前輩突然跑來宿舍樓下找她，在車上強吻，另外有一次還以辦藝術展的藉口，讓她脫掉上衣拍下裸照，她在文中透露出四大線索，引發網友熱烈討論。

該名網友表示當時自己只有17歲，透過學校朋友認識了這位演藝圈前輩，「他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養，當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬，我感謝他鼓勵我創作，在他主持的電台播我寫的歌」，但沒想到有天晚上，該位前輩到宿舍找她讓她上車，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應，的確他後來誠懇的道歉了，我也接受了他的道歉。」

後來該前輩到台中主持活動，她前去探班，前輩和她約在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦個藝術展，他讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術。」她當時太年輕，對方形象也很正面，所以她乖乖照做，但她當下淚流不止，對方仍不願停手，還說「你流淚的時候也很美」，讓她至今想起仍覺得無比噁心。

她說老公也問過她，為何被對方強吻過還願意赴約，「我也問了問自己，1.因為他誠懇的道歉了，2.因為他形象太好，當時的我不相信他會做出什麼踰矩的行為，3.就是我太年輕太愚蠢」，她有時甚至會懷疑自己「或許是我多疑了？或許那真的是藝術？甚至直到事情發生後持續好幾年，我都依然把他當前輩的那樣尊敬他（看我有多笨）」，直到她成為女人和媽媽，才有勇氣去承認當初真的沒有保護好自己。

她也在文中隔空質問對方「我好想知道，現在的你也有女兒了，以後你拿什麼資格去教她好好保護自己？」她強調自己的遭遇一切屬實，痛批對方根本不是清流，而根據她文中透露出的線索，包括主持電台節目、有音樂及藝術涵養、主持活動及有女兒等，網友也紛紛猜測該名男星的真實身分。

性騷擾 宥勝 風暴

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