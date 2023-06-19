黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼。（本報資料照片）

台灣資深主持人黃子佼 19日被爆出強吻少女，還誘騙拍裸照，於台北時間當天中午在臉書發了三段影片認錯道歉，不過隨即也大暴走揭明星大小S 、曾國城、吳宗憲等人的黑歷史，還自曝童年目睹母親出軌，自己心理受影響，最後更要大家幫忙好好照顧妻女，但隨後又刪除影片，目前他的粉絲團也已關閉。

不過粉絲團「請說人話」則整理出黃子佼3段影片的重點：

第一段： 1. 媽媽出軌導致內心很多陰影 2. 受到日本A片文化影響 3. me too不應該只檢討性侵性騷 ，演藝圈很多事情也給他很多陰影 4. 點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉吸毒嗑藥 5. 在台北上述這幫人邀請他嗑藥，在韓國飯店，具俊燁逼他在浴室嗑藥，這群人在飛碟對面的夜店也都在嗑藥 6. 吳宗憲男女關係混亂欠錢不還 7. 曾國城在古蹟中山堂後台抽煙喝酒 8. 我不管我就是要說，管你去死 9. 已婚女歌手跟製作人搞在一起 10. 好朋友好兄弟婚內出軌，現在形象還很好 11. 感情路上也受過傷 12. 一位姓「ㄊㄠˊ」的，當年打死不認 13. 一位姓「ㄐ一ㄚ ˇ」的，明知黃喜歡的是蔡燦得，還倒追黃，突然間又分手消失 14. 夏宇童明明在一起死不承認 15. 這一切都造成他的傷痕 16. 對不起身邊的人，太太都不知情，但認識太太後他已改過自新，絕對沒有對不起太太 17. 每個人的傷痕，不是只有性騷 第二段： 1. 跟女兒太太道歉 2. 感謝這幾年支持他的人，他真的已經改過自新了 3. 早期的自己是王八蛋，但身邊也很多王八蛋，例如大小S 4. 人人都有秘密，唐老師沒有秘密嗎？ 5. 請大家幫我照顧我想照顧的人 第三段： 1. 耿如與女兒還年輕，請大家多幫忙 2. 自己活該，沒有機會重來 3. 硬要把結痂的傷疤掀開來，會流血 4. 自己禿頭，掩飾得很累 5. 煽風點火的這些人，難道自己都很坦蕩嗎？

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