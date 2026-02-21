「何以笙簫默」男星回青島賣餃子？ 他闢謠：是副業

譚凱曾飾演「何以笙簫默」中的應暉。（取材自都市快報）

近日網路流傳消息稱，54歲演員譚凱賣房、放棄北京戶口，因無戲可拍才回青島開餃子 館。對此，譚凱親自拍攝影片澄清，直言「賣房我還能忍，說我註銷戶口就離譜了，人過世才會註銷戶口。」他表示，自己早已搬回青島陪伴母親，開店是增加副業，並非淡出演藝圈。對於謠言，他未打算追究，只希望向觀眾說明情況。

都市快報報導，譚凱1972年出生於山東青島，畢業於中央戲劇學院舞美系，原本主修舞台設計。代表作包括「何以笙簫默」和「邊城」等。出道前，他曾在廣告公司任職，月薪7000元人民幣（約1020.8美元），還取得北京戶口與分配住房。外界看來順風順水，他卻在30歲時辭職轉行，減重 20公斤投入表演，陸續在「神話」等作品中塑造角色，打開知名度。

譚凱接受採訪畫面。（取材自都市快報）

2010年母親生病，成為他人生的重要轉折。當時他在外地拍戲，未能陪伴在側，讓他重新思考生活重心。此後，他選擇將更多時間留給家人，近年更回到青島定居。他曾在節目中笑稱「有貓有媽，挺好」，對婚姻則表示並非不婚，只是等待合適的人。

2025年，譚凱在青島開設餃子館。開幕初期因堅持手工現包，出餐速度慢，引發部分顧客抱怨。他隨即開直播道歉，解釋人手有限，也強調不願為了效率壓榨員工。隨後店面增聘人手、添購設備，將等候時間縮短至6至10分鐘。

譚凱。（取材自都市快報）

價格方面，一份20顆手工餃子約20至28元人民幣，並提供免費小菜與蛋花湯。他表示，青島不乏高價餃子店，自己想做的是一般民眾負擔得起的口味。對於「無戲可拍才轉行」的說法，他再次否認，強調拍戲與開店並不衝突。

至於未來規畫，譚凱透露還想開包子店，甚至喊出要做「最好吃的包子」。