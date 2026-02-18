張新成「淬火年代」拚搏 寫實題材不藏拙

張新成去年參加了音樂劇「大江東去」的演出。（取材自微博）

張新成從出道開始，演藝之路就選擇了那條蜿蜒曲折卻風景獨美的「上坡路」。他毫不避諱地談到如今的創作困境：「大家想像中一般男主角就應該是疏而不漏，比較完美、又有著各種優點的一個人，但這不現實。尤其作為一個現實主義題材，雖然有可能會被罵，或者會有很多不同的意見和聲音，但是這確實是我們生活中存在的一些問題。」

中新網報導，張新成在電視劇「淬火年代」裡扮演柳鈞，從熱血技術員轉型為成熟企業家。不同於現在的創作者習慣有意無意地塑造完美角色，張新成覺得寫實題材，需要去展現不藏拙的人物。在他看來，柳鈞的不諳世事、天真理想，都讓這個角色更加血肉豐滿。

對於外界的一套價值標準，張新成有著自己的堅持。例如，他接戲的標準從來不看所謂的資源配置、甚至合適與否，「什麼是好資源呢，你說去國際電影節上映的就一定是好電影嗎？我也不看適不適合自己，因為能找我的，然後我覺得能演的都適合我自己。」

張新成說：「我最看重的就是，作為演員來說能從這部戲裡得到什麼？自己想清楚就行。」

張新成想得很清楚，許多事「就像奧本海默 的核彈 ，你沒有回頭路」。當人被無形的力量推著走時，肯定也會掙扎，而這道留下的印記就是命運的軌跡。

報導指出，回顧去年，張新成最開心的一件事是參加了音樂劇「大江東去」的演出，「最大的感受就是音樂劇真的挺難的。雖然我是學音樂劇出身，但平常拍戲比較多，音樂劇這種臨場的壓力是演員無法迴避的」。

之後有機會的話，他還是會繼續演音樂劇，「我現在追求的就是，希望能不斷地拍出更好的作品」，他說。