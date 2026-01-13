我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎(右)、黃曉明在「小城大事」中一個演鎮長、一個演書記。(取材自微博)
趙麗穎(右)、黃曉明在「小城大事」中一個演鎮長、一個演書記。(取材自微博)

央視開年大劇「小城大事」日前首播，開播10分鐘酷雲即時收視率破2%，15分鐘升至2.31%登頂全頻道第一，首集高峰達2.63%。主角趙麗穎短髮素顏的基層幹部形象、黃曉明去油膩演技，再加上「農民徒手造城」的硬核劇情，讓不少觀眾直呼「央視又押對寶了」。

「小城大事」講述20世紀80年代初，平川縣為了加快發展，決定設立「月海鎮」。李秋萍（趙麗穎飾演）與鄭德誠（黃曉明飾演）兩名能力及個性突出的幹部，秉著「人民城市人民建」的理念，借助改革開放政策和中央一號文件找到了改革的辦法，帶領成千上萬的農民，在沒用國家一分錢的情況下，以「集資、合夥」創舉，在灘塗之上建起一座現代化的城市，幾十萬農民的生活因此得以改變。

首播劇情中，便以緊湊節奏埋下多重伏筆，「月海」建設的序幕拉開，一張意外獲得的報名表，點燃了李秋萍心中的抱負；另一邊，鄭德誠看似志在必得，卻也面臨著情理間的微妙考驗。李秋萍和鄭德誠的理念各有側重卻又目標一致，在選拔現場不斷碰撞出精采火花。

不少觀眾直呼，「追完4集根本不夠看」，還有人讚趙麗穎的原聲台詞太有代入感，「扛扁擔時肩膀的顫抖細節，活脫脫一個泥土裡長出來的幹部」。

據悉，為貼合劇中80年代月海鎮鎮長李秋萍一角，趙麗穎剪去長髮、素顏出鏡，並透過曬黑皮膚、增重、苦練方言等細節強化角色真實感；黃曉明飾演的書記鄭德誠以糙漢形象打破以往霸總標籤，他減重15公斤、留絡腮鬍，透過摔自行車、蹲地算帳等接地氣行為刻畫基層幹部的務實特質。

還有觀眾為細節點讚，「供銷社的麥乳精、打補丁的解放鞋，連老式自行車的叮鈴聲都還原到位，歷史博主認證細節無翻車」。

趙麗穎 黃曉明 減重

上一則

張震接金馬獎主席 直言不會熬夜：像吉祥物才點頭

下一則

邵雨薇跨年醉趴 隔天發照片只截到男友吳慷仁下巴

延伸閱讀

「小城大事」首播… 趙麗穎接地氣、黃曉明去油膩衝高收視

「小城大事」首播… 趙麗穎接地氣、黃曉明去油膩衝高收視
黃曉明前女友直播被問「為何不拍戲」 葉珂直球對決：我不配

黃曉明前女友直播被問「為何不拍戲」 葉珂直球對決：我不配
譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定

譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定
黃曉明自曝救過劉亦菲的命 她回應：恩情會記一輩子

黃曉明自曝救過劉亦菲的命 她回應：恩情會記一輩子

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場