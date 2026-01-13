「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記

趙麗穎(右)、黃曉明在「小城大事」中一個演鎮長、一個演書記。(取材自微博)

央視開年大劇「小城大事」日前首播，開播10分鐘酷雲即時收視率破2%，15分鐘升至2.31%登頂全頻道第一，首集高峰達2.63%。主角趙麗穎 短髮素顏的基層幹部形象、黃曉明 去油膩演技，再加上「農民徒手造城」的硬核劇情，讓不少觀眾直呼「央視又押對寶了」。

「小城大事」講述20世紀80年代初，平川縣為了加快發展，決定設立「月海鎮」。李秋萍（趙麗穎飾演）與鄭德誠（黃曉明飾演）兩名能力及個性突出的幹部，秉著「人民城市人民建」的理念，借助改革開放政策和中央一號文件找到了改革的辦法，帶領成千上萬的農民，在沒用國家一分錢的情況下，以「集資、合夥」創舉，在灘塗之上建起一座現代化的城市，幾十萬農民的生活因此得以改變。

首播劇情中，便以緊湊節奏埋下多重伏筆，「月海」建設的序幕拉開，一張意外獲得的報名表，點燃了李秋萍心中的抱負；另一邊，鄭德誠看似志在必得，卻也面臨著情理間的微妙考驗。李秋萍和鄭德誠的理念各有側重卻又目標一致，在選拔現場不斷碰撞出精采火花。

不少觀眾直呼，「追完4集根本不夠看」，還有人讚趙麗穎的原聲台詞太有代入感，「扛扁擔時肩膀的顫抖細節，活脫脫一個泥土裡長出來的幹部」。

據悉，為貼合劇中80年代月海鎮鎮長李秋萍一角，趙麗穎剪去長髮、素顏出鏡，並透過曬黑皮膚、增重、苦練方言等細節強化角色真實感；黃曉明飾演的書記鄭德誠以糙漢形象打破以往霸總標籤，他減重 15公斤、留絡腮鬍，透過摔自行車、蹲地算帳等接地氣行為刻畫基層幹部的務實特質。

還有觀眾為細節點讚，「供銷社的麥乳精、打補丁的解放鞋，連老式自行車的叮鈴聲都還原到位，歷史博主認證細節無翻車」。