澳門國際影展金蓮花獎 章子怡再封后

章子怡在澳門國際影展上二度封后。(取材自微博)

國際級影后章子怡 近日在澳門 國際影展上，以電影「醬園弄·懸案」中的「詹周氏」一角，再獲金蓮花獎最佳女主角。網傳這是她「四封影后」，但官方澄清，章子怡僅憑2022年「我和我的父輩」和這次「醬園弄」兩次封后。

綜合媒體報導，章子怡於2017年「羅曼蒂克消亡史」與2018年「無問西東」所獲獎項為評審團特別獎，並非表演類榮譽，但網友對其演技肯定並未減弱。不少粉絲與媒體紛紛發聲，強調她從民國貴婦到底層女性的角色跨度，稱讚她的角色塑造次次驚艷，演技才是行業硬通貨。

章子怡為了詮釋「醬園弄·懸案」中不堪凌辱、奮起反抗的底層女性詹周氏，付出了極致努力。她主動戴牙套調整面部線條、減重 塑造消瘦身形、染淺眉弱化五官鋒芒，徹底顛覆了以往的精緻形象。片中她的表演被業內評價為「無一句台詞卻直擊人心」，連導演陳可辛也高度評價：「籌備時腦子裡只有她，詹周氏就是章子怡，章子怡就是詹周氏。」

不過，也有網友質疑澳門國際影展的含金量，指出該獎項存在「場地簡陋」、「提名者缺席致空缺」、「到場即獲獎」等現象，甚至有「水蓮花」戲稱。但支持者強調該影展評審團的中外背景與提名影片的代表性，肯定華語影壇重要獎項。