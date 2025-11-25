離婚近1年 陳曉、陳妍希新劇將隔空對打 網疑：刻意行銷

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
離婚近一年的陳曉(圖)與陳妍希，將「隔空對決」。(取材自微博)
離婚近一年的陳曉(圖)與陳妍希，將「隔空對決」。(取材自微博)

大陸男演員陳曉與台灣女星陳妍希結婚9年，今年2月間離婚。恢單後的兩人各自忙於拍攝新劇。沒想到的是，近日，陳曉主演的古裝商戰劇「大生意人」與陳妍希主演的現代偶像劇「狙擊蝴蝶」相繼定檔，播出時間竟只相隔一周。「前任對戰」戲碼引起網友關注，不少人甚至懷疑「是故意的嗎」。

離婚近一年的陳曉、陳妍希首次屏幕「隔空對決」，成為年底影視圈焦點話題。據悉，「大生意人」於11月25日登陸央八與愛奇藝；「狙擊蝴蝶」則定檔12月4日騰訊視頻。

「大生意人」是陳曉繼「那年花開月正圓」之後再演經商傳奇題材劇，該劇講述了書生古平原（陳曉飾演）科舉遭陷害流放後，從逃亡私鹽商隊開啟經商之路，以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，最終聯合本土商幫挽救民族經濟命脈的故事 。

導演張挺曾執導過歷史正劇「天下長河」，其他演員包括孫千、黃志忠、朱亞文等，最大特色是實景拍攝，主打權謀博弈與家國情懷。不過，陳曉為角色暴瘦至兩頰凹陷，現身宣傳活動時一度嚇壞網友。

「狙擊蝴蝶」則聚焦雙向救贖的姐弟戀。劇中，陳妍希飾演走出離婚陰霾的策展人岑矜，與周柯宇飾演的受助少年李霧上演跨越年齡與階層的深情，導演黃天仁以細膩鏡頭刻畫情感拉扯，跳出懸浮甜寵套路，現實共鳴感拉滿。

不少網友認為，「對打」實為平台排播的刻意行銷，想藉著離婚的陳曉、陳妍希放大關注。不過，有網友表示，「『狙擊蝴蝶』這宣發就已經贏了『大生意人』了，起碼知道要蹭」；但也有人說兩劇沒有可比性，「陳曉那個是央視年度大劇」。後續發展值得關注。

離婚近一年的陳曉與陳妍希(圖)，將「隔空對決」。(取材自微博)
離婚近一年的陳曉與陳妍希(圖)，將「隔空對決」。(取材自微博)

