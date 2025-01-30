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中國初一電影票房破17億人民幣 刷新單日票房紀錄

中央社／台北30日電
1月29日，農曆正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的中影國際影城觀影。據央視新聞，截至當晚7時許，蛇年大年初一電影單日票房已達17.01億元人民幣，破中國電影史單日票房歷史紀錄。 (中新社)
1月29日，農曆正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的中影國際影城觀影。據央視新聞，截至當晚7時許，蛇年大年初一電影單日票房已達17.01億元人民幣，破中國電影史單日票房歷史紀錄。 (中新社)

綜合中新社、封面新聞等中國媒體報導，截至29日晚間7時，2025年農曆大年初一中國總票房已超過人民幣17億元（下同，約2.3億美元），刷新中國影史單日最高票房紀錄。

報導顯示，當日票房前5名均為中國國產電影，票房均突破1億元，而排名第1、2名的電影單日票房已突破4億元。

中國電影票房平台「燈塔專業版」數據分析師陳晉表示，中國國產熱門的6部電影中，有5部均涵蓋IMAX、杜比（Dolby）等特效，今年春節檔可能是歷年「特效量」最足的春節檔。

據「燈塔專業版」數據顯示，29日大年初一IMAX票房已突破7000萬元，遠高於去年同期的3808萬元，票房貢獻度也從2.8%提升至4.1%。

報導指出，上海今年超越北京，重新奪回大年初一城市電影票房冠軍，江蘇則蟬聯省分電影票房冠軍。

在此之前，中國影史單日最高票房紀錄出現在2021年2月12日，也是大年初一，當天票房達16.93億元，總計出票3446.3萬張，近50萬場次，平均票價為49.1元。

2022至2024年，中國電影春節檔首日票房分別為14.54億元、13.57億元及13.47億元。

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