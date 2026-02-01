直播／葛萊美登場 壞痞兔、女神卡卡搶大獎 重要得獎名單一次看

我的頻道

世界新聞網／輯
音樂製作人Jack Antonoff(左起)、歌手肯卓克拉瑪和歌手女神卡卡角逐葛萊美獎。(美聯社)
音樂製作人Jack Antonoff(左起)、歌手肯卓克拉瑪和歌手女神卡卡角逐葛萊美獎。(美聯社)

音樂盛典葛萊美獎（Grammys）1日晚間在洛杉磯登場，女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀（Justin Bieber）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和與火星人布魯諾（Bruno Mars）領銜演出，引領一場星光熠熠的視聽饗宴。表演嘉賓還包括蘿倫希爾（Lauryn Hill），以及由波茲馬龍（Post Malone）緬懷已故傳奇搖滾巨星奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）的致敬橋段。

以下為主要獎項入圍與得獎名單（紅字為得獎者）：

年度製作（Record Of The Year）

DtMF／壞痞兔（Bad Bunny）

Manchild／莎賓娜卡本特

Anxiety／多琪 (Doechii)

WILDFLOWER／怪奇比莉（Billie Eilish）

Abracadabra／女神卡卡

luther／肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、詩莎（SZA）

The Subway／查普爾蘿恩 (Chappell Roan)

APT.／Rosé、火星人布魯諾

年度專輯（Album Of The Year）

DeBÍ TiRAR MáS FOToS／壞痞兔

SWAG／小賈斯汀

Man's Best Friend／莎賓娜卡本特

Let God Sort Em Out／雙彈夾樂團 (Clipse)

MAYHEM／女神卡卡

GNX／肯卓克拉瑪

MUTT／萊昂托馬斯 (Leon Thomas)

CHROMAKOPIA／造物主泰勒 (Tyler, The Creator)

年度歌曲（Song Of The Year）

Abracadabra／女神卡卡

Anxiety／多琪

APT.／Rosé & 火星人布魯諾

DtMF／壞痞兔

Golden／Huntr/x (Kpop獵魔女團)

Luther／肯卓克拉瑪、詩莎

Manchild／莎賓娜卡本特

WILDFLOWER／怪奇比莉

最佳新人（Best New Artist）

奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

KATSEYE

The Marias

艾狄森芮（Addison Rae）

sombr

Leon Thomas

艾力克斯華倫（Alex Warren）

蘿菈楊（Lola Young）

最佳流行獨唱表演（Best Pop Solo Performance）

DAISIES／小賈斯汀

Manchild／莎賓娜卡本特

Disease／女神卡卡

The Subway／查普爾蘿恩

Messy／蘿菈楊

最佳流行團體表演（Best Pop Duo/Group Performance）

Defying Gravity／辛西婭（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）

Golden／HUNTR/X

Gabriela／KATSEYE

APT／ROSÉ、火星人布魯諾

30 For 30／詩莎、肯卓克拉瑪

最佳流行歌唱專輯（Best Pop Vocal Album）

Swag／小賈斯汀

Man's Best Friend／莎賓娜卡本特

Something Beautiful／麥莉希拉

MAYHEM／女神卡卡

I've Tried Everything but Therapy (Part 2)／靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)

最佳搖滾專輯（Best Rock Album）

Private Music／Deftones

I Quit／HAIM

From Zero／聯合公園（Linkin Park）

Never Enough／旋轉門樂團（Turnstile）

Idols／Yungblud

最佳另類音樂專輯（Best Alternative Music Performance）

Sable, Fable／Bon Iver

Songs of a Lost World／The Cure

Don't Tap the Glass／造物主泰勒

Moisturizer／Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party／海莉威廉斯（Hayley Williams）

最佳饒舌專輯（Best Rap Album）

Let God Sort Em Out／Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS／GloRilla

God Does Like Ugly／JID

GNX／肯卓克拉瑪

CHROMAKOPIA／造物主泰勒

最佳視覺媒體原聲合輯（Best Compilation Soundtrack For Visual Media）

A Complete Unknown／提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

F1 the Album

KPop獵魔女團（KPop Demon Hunters）

罪人（Sinners）

魔法壞女巫（Wicked）

最佳視覺媒體原創歌曲（Best Song Written For Visual Media）

As Alive as You Need Me to Be／創：戰神（TRON: Ares）

Golden／Kpop獵魔女團

I Lied to You／罪人

Never Too Late／艾爾頓強：Never Too Late（Elton John: Never Too Late）

Pale, Pale Moon／罪人

Sinners／罪人

女神卡卡 火星 華倫 洛杉磯 F1

