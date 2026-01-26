我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普總統表示，他將不會出席2月8日在聖塔克拉拉舉行的第60屆超級盃，理由是出行問題(travel issues)，並批評了超級盃上將進行表演的兩位直言不諱的反川普藝人：波多黎各流行歌手Bad Bunny和來自東灣的叛逆搖滾樂隊Green Day。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，在周日發表於紐約郵報（New York Post）的採訪中，總統抨擊了這些超級盃表演嘉賓，稱他們是糟糕的選擇，會造成分裂。

「我反對他們。我認為這是個糟糕的選擇。這只會煽動仇恨。太糟糕了，」川普24日接受紐約郵報採訪時說， 「距離太遠了。如果比賽時間短一點，我肯定會去。我對超級盃的安排很滿意。你知道，如果比賽時間短一點的話。」

這項決定與川普去年在新奧爾良舉行的超級盃上的亮相不同，那次亮相是現任總統川普首次出席美國國家足球聯盟（NFL）冠軍賽。

Bad Bunny和Green Day樂團長期以來都對總統的執政表現持批評態度。值得注意的是，Bad Bunny因擔心美國移民和海關執法局（ICE）可能針對他的歌迷進行突襲搜查，而將美國排除在他的世界巡迴演唱會之外。

「我非常興奮能參加超級盃，我知道全世界喜歡我音樂的人也一樣高興。這不僅僅是我個人的成就，也是我們所有人的成就。」Bad Bunny去年在「周六夜現場」（Saturday Night Live）節目中說。

去年10月，Bad Bunny被宣布為超級盃中場秀表演嘉賓，引發了總統支持者的強烈反對。在2025年10月的一次採訪中，川普談到Bad Bunny時說：「我從沒聽說過他。我不知道他是誰。」「我不知道他們為什麼要這麼做，這太瘋狂了，然後他們還把責任推卸給他們雇來安排演出的經紀人。我覺得這簡直荒謬至極。 」

最近，在明尼蘇達州移民及海關執法局（ICE）槍殺古德（Renee Good）事件發生後，Green Day樂隊主唱阿姆斯莊（Billie Joe Armstrong）修改了歌曲「美國白痴」（American Idiot）的歌詞，唱道：「我不是MAGA(讓美國再次偉大)議程的一部分。」以此譴責川普政府。

反川普藝人Bad Bunny將在超級盃中場秀表演。(美聯社)
反川普藝人Bad Bunny將在超級盃中場秀表演。(美聯社)

超級盃 川普 移民

上一則

談槍擊案痛心 勇士總教頭籲彼此尊重

延伸閱讀

明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增

明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增
加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸

加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定
譏盟軍在阿富汗躲後方遭譴責 川普改口英軍英勇戰士

譏盟軍在阿富汗躲後方遭譴責 川普改口英軍英勇戰士
川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢

川普指北約盟軍在阿富汗躲後方 改口讚英軍偉大勇敢

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名