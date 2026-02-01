葛萊美紅毯直擊 Rosé金色短捲髮、女神卡卡霸氣亮相

歌手莎賓娜卡本特1日出席葛萊美獎紅毯。(路透)

第68屆葛萊美 頒獎典禮1日在洛杉磯登場，南韓女團BLACKPINK成員Rosé一頭俏麗金色捲髮搭配黑白撞色禮服，俏皮不失優雅；女神卡卡 以一襲黑色羽毛禮服，展現展現女王風範。

首度以個人歌手身分入圍葛萊美獎的Rosé（朴彩英）1日晚間登台演出，她身穿黑色平口迷你洋裝，搭配自腰間向兩側垂墜的白色澎裙現身紅毯，一頭金色捲髮鮑伯頭造型展現青春浪漫的氣息。

南韓女團BLACKPINK成員Rosé於1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

Rosé與火星 人布魯諾（Bruno Mars）合作的燒腦夯曲APT.這次入圍年度歌曲獎等三個獎項，再次代表K-pop歌手躍上國際舞台。

樂壇百變天后女神卡卡（Lady Gaga）一向以「搞怪」聞名，入圍七項大獎的她以一身黑色羽毛禮服搭配俐落髮型，展現優雅怪誕的美學風格。

歌手女神卡卡1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

入圍最佳年度專輯等多項大獎的流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）一襲范倫鐵諾（Valentino）珍珠水鑽透紗蛋糕裙禮服，處處藏著細節的繁複設計，盡顯優雅氣質。

美國流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）以一身黑白學院風造型亮相，搭配領帶與袖口、腰間與裙擺處的皮革設計，前衛又迷人。

歌手怪奇比莉1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

近年崛起的英國靈魂樂創作女聲奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）以自然流露的慵懶磁性嗓音和抒情曲風受到矚目，她今天選穿香奈兒（Chanel）訂製禮服，豐厚捲髮搭配閃亮亮的黑色羽毛造型和白色澎裙，氣勢十足。

英國歌手奧莉維亞迪恩1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

Netflix超夯動畫片「KPop獵魔女團」配唱歌手合體亮相紅毯，「魯米」EJAE身穿迪奧（Dior）訂製禮服、「米拉」Audrey Nuna則是寬大、剪裁特殊的廓型西裝外套搭配蛋糕裙，「佐依」Rei Ami以白色流蘇無袖禮服搭配浮誇髮飾，三人風格各異。

「KPop獵魔女團」配唱歌手EJAE(中)、Audrey Nuna(左)和Rei Ami(右)1日出席葛萊美獎紅毯。(歐新社)

睽違四年推出錄音室專輯的流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）與愛妻海莉（Hailey）合體現身紅毯，小賈身穿寬鬆黑色西裝搭配銀色項鍊，海利則穿上帶有透膚設計的黑色禮平口服，展現簡約低調的美感。