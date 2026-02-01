我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式

葛萊美紅毯直擊 Rosé金色短捲髮、女神卡卡霸氣亮相

中央社／洛杉磯1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歌手莎賓娜卡本特1日出席葛萊美獎紅毯。(路透)
歌手莎賓娜卡本特1日出席葛萊美獎紅毯。(路透)

第68屆葛萊美頒獎典禮1日在洛杉磯登場，南韓女團BLACKPINK成員Rosé一頭俏麗金色捲髮搭配黑白撞色禮服，俏皮不失優雅；女神卡卡以一襲黑色羽毛禮服，展現展現女王風範。

首度以個人歌手身分入圍葛萊美獎的Rosé（朴彩英）1日晚間登台演出，她身穿黑色平口迷你洋裝，搭配自腰間向兩側垂墜的白色澎裙現身紅毯，一頭金色捲髮鮑伯頭造型展現青春浪漫的氣息。

南韓女團BLACKPINK成員Rosé於1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)
南韓女團BLACKPINK成員Rosé於1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的燒腦夯曲APT.這次入圍年度歌曲獎等三個獎項，再次代表K-pop歌手躍上國際舞台。

樂壇百變天后女神卡卡（Lady Gaga）一向以「搞怪」聞名，入圍七項大獎的她以一身黑色羽毛禮服搭配俐落髮型，展現優雅怪誕的美學風格。

歌手女神卡卡1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)
歌手女神卡卡1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

入圍最佳年度專輯等多項大獎的流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）一襲范倫鐵諾（Valentino）珍珠水鑽透紗蛋糕裙禮服，處處藏著細節的繁複設計，盡顯優雅氣質。

美國流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）以一身黑白學院風造型亮相，搭配領帶與袖口、腰間與裙擺處的皮革設計，前衛又迷人。

歌手怪奇比莉1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)
歌手怪奇比莉1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

近年崛起的英國靈魂樂創作女聲奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）以自然流露的慵懶磁性嗓音和抒情曲風受到矚目，她今天選穿香奈兒（Chanel）訂製禮服，豐厚捲髮搭配閃亮亮的黑色羽毛造型和白色澎裙，氣勢十足。

英國歌手奧莉維亞迪恩1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)
英國歌手奧莉維亞迪恩1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

Netflix超夯動畫片「KPop獵魔女團」配唱歌手合體亮相紅毯，「魯米」EJAE身穿迪奧（Dior）訂製禮服、「米拉」Audrey Nuna則是寬大、剪裁特殊的廓型西裝外套搭配蛋糕裙，「佐依」Rei Ami以白色流蘇無袖禮服搭配浮誇髮飾，三人風格各異。

「KPop獵魔女團」配唱歌手EJAE(中)、Audrey Nuna(左)和Rei...
「KPop獵魔女團」配唱歌手EJAE(中)、Audrey Nuna(左)和Rei Ami(右)1日出席葛萊美獎紅毯。(歐新社)

睽違四年推出錄音室專輯的流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）與愛妻海莉（Hailey）合體現身紅毯，小賈身穿寬鬆黑色西裝搭配銀色項鍊，海利則穿上帶有透膚設計的黑色禮平口服，展現簡約低調的美感。

歌手小賈斯汀(左)與妻子海莉1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)
歌手小賈斯汀(左)與妻子海莉1日出席葛萊美獎紅毯。(美聯社)

葛萊美 女神卡卡 火星

上一則

iPhone Fold尚未問世 蘋果傳已開始研發「貝殼」折疊機

下一則

補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

延伸閱讀

葛萊美直播／比莉獲年度歌曲 卡卡奪最佳流行專輯 得獎名單一次看

葛萊美直播／比莉獲年度歌曲 卡卡奪最佳流行專輯 得獎名單一次看
獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例

獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例
葛萊美獎今登場 肯卓克拉瑪、女神卡卡角逐最高榮譽

葛萊美獎今登場 肯卓克拉瑪、女神卡卡角逐最高榮譽
金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣

金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲