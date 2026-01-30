NBA／賞雷霆第11敗無緣公牛72勝紀錄 灰狼愛德華：意義非凡

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
雷霆隊在日前吞下賽季第10敗後，29日作客灰狼隊主場再度踢到鐵板。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆隊在日前吞下賽季第10敗後，29日作客灰狼隊主場再度踢到鐵板，灰狼在團隊6人得分上雙的多點開花攻勢下，整場比賽一路壓著衛冕軍打，最終灰狼也在團隊猛轟22記三分球下，以123：111賞給雷霆賽季第11敗，並成為馬刺隊後，本季第2支兩度以上擊敗雷霆的球隊。

雷霆本季開季一度被看好有機會挑戰勇士隊的73勝與公牛隊的72勝紀錄，不過隨著近期陷入低潮，包括在過去6場比賽吞下3敗後，敗場數已經來到雙位數，確定無緣挑戰勇士紀錄。

而29日雷霆作客灰狼主場也再度遭遇打擊，灰狼在上半場就火力全開取得13分領先優勢，儘管易籃後雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）試圖帶動反撲，個人單節拿下15分，但卻未得到太多來自隊友的奧援，反而讓灰狼在第三節單節猛轟7記三分球持續擴大差距，最終灰狼也在團隊投進22記三分球下，以12分差擊敗雷霆，也成為聯盟近3季來唯一一支每季都對戰雷霆至少拿下2勝的球員。

灰狼29日先發五虎得分全數來到雙位數，其中以愛德華（Anthony Edwards）攻下26分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有21分，加上替補上陣的里德（Naz Reid）也攻下18分，三人就合計砍進13記三分球；至於雷霆亞歷山大雖然拿下全場最高30分，但第二得分點霍姆葛倫（Chet Holmgren）僅有15分進帳。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

對於領軍擊敗衛冕軍雷霆，愛德華賽後也坦言這一勝對他們意義非凡，「因為去年我們正是被他們淘汰出局，更何況他們隊上還有還有上賽季的MVP，他確實很難防守，你必須用2、3個人去包夾他，迫使他分球出去，然後再迅速輪轉補防其他球員，但我們還是讓他拿下30分。」

至於雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也說：「比賽初期我們還能控制比賽，但愛德華在第一節就有很多輕鬆得分的機會，這讓他找到了節奏，當我們防守出現疏漏時，他們用三分球懲罰了我們。」

