我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

「不放棄夢想，看見自己的好」 曾雅妮：相信自己能贏

記者劉肇育／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2011年曾雅妮在澳洲女子名人賽奪冠，登上球后寶座。(中央社)
2011年曾雅妮在澳洲女子名人賽奪冠，登上球后寶座。(中央社)

運動可貴，它能鼓動人生、凝聚全民，把「我」變成「我們」。運動給的不是勝利，而是人格。美國前總統甘迺迪說，「一個不重視體能的國家，終將在競爭中落後」。

聯合報從2月8日起每兩周推出「運動人生」專題，閱讀故事，愛上運動，增添人生精采。

她，21歲登上高爾夫球后；穩居后座109周，連不玩高爾夫的民眾都被她圈粉。她，從世界之巔跌落幽暗谷底11年，從看到球袋全身發抖到再捧金盃。她，37年起伏人生承載撼動人心的故事。

她的名字叫曾雅妮。

第18洞果嶺，小白球靜靜躺在距離洞口約1公尺的草皮上；成績板上顯示仍領先第二名3桿，前球后曾雅妮內心嘀咕「這是真的嗎？」她小心翼翼推桿，咚一聲，小白球應聲入洞，「原來，這就是冠軍的感覺；那一剎那，我對自己沒有放棄感到驕傲」。

37歲的曾雅妮，國小時期就嶄露高爾夫球天分，曾與時任總統李登輝夫婦同場揮桿，也曾獲推薦在名將老虎伍茲來台參賽時接受短暫指導。她12歲奪得亞青盃冠軍，15歲時在美國公共球場業餘女子錦標賽決賽擊敗被稱為「高球女神童」的韓裔美籍選手魏聖美一戰成名，被美國媒體形容「完成一項大顛覆」，從此不再默默無聞。

2011年登頂 微笑球后陷入低潮

2007年，18歲的曾雅妮依規畫轉為職業選手，隔年贏得四大滿貫賽之一的女子美國巡迴錦標賽金杯、獲得美國女子職業高爾夫球協會LPGA的年度最佳新人獎，之後幾年表現愈來愈好，2011年積分排名世界第一。不過，隔年4月她陷入低潮，占據后座109周後，於2013年3月18日交出后冠。

「微笑球后」妮妮狀態不佳，不到一個月世界排名就掉到第三，雖然全台球迷集氣希望她再度封后，她也在2014年台灣台豐公開賽拿下暌違22個月的冠軍，但卻曇花一現，隨即進入低潮，世界排名直直落。

去年10月底，「2025緯創女子公開賽」在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，20多個國家、世界前百頂尖女將齊聚；前一年獲得亞軍的台灣選手侯羽桑、「美巡一姐」錢佩芸是眾人注目的焦點，但已連續32場LPGA遭淘汰、兩度進行髖關節手術的曾雅妮，因改造揮桿動作、換成左手推桿，也引來關注。最終，她以兩天低於標準桿14桿的130桿拿下冠軍，世界排名從793大幅躍升至259。

「就像天氣陰晴不定，剛出門就因天氣不佳而折返，接著進入等待；我一直這樣等待，等待好久。」曾雅妮用這句話描述她從巔峰跌落谷底再掙扎奮起的漫長歲月。她說，推桿前看到成績板還覺得是真的嗎？不會是假的吧？因為這個最後時刻，不知已在腦海中幻想了多少次，當推桿入洞，難以置信的感覺甚至超越了狂喜。

漫長等待 不知怎麼熬過來的

「這一切又似乎來得好快；我真不知過去11年是怎麼走過的，曾雅妮在「等待好久」與「來得好快」矛盾情緒中，淚灑頒獎台。她致電父親分享喜悅，當父親接起電話，她又哭了。

淚水，是曾雅妮給自己最真實的釋放。她坦言，奪冠後那周不斷流淚，不僅為自己，也因親友家人傳來簡訊，尤其是跟著她十幾年，每場必到卻始終沒看到她贏球的球迷，讓她深刻體會「一路堅持、沒有放棄，才有辦法重新站上舞台」。

曾雅妮形容這座冠軍杯帶給她的喜悅和榮譽更勝於「世界第一」成就，因為這是戰勝十多年低潮及最深處那個相信「我還有辦法再贏冠軍」的回報。她說，不要放棄夢想，不論這個夢想大或小，重要的是不要忘了看見自己的好。

曾雅妮五歲接觸高球，八歲接受專業教練訓練並展露天賦。(圖／曾雅妮團隊提供)
曾雅妮五歲接觸高球，八歲接受專業教練訓練並展露天賦。(圖／曾雅妮團隊提供)

韓裔 老虎伍茲 關節

上一則

低潮掙扎 曾雅妮一度「看到球袋就發抖」

下一則

日月潭神祕黑洞 百年水利奇觀 肩負保護水庫安全

延伸閱讀

世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布

世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布
NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光

NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光
澳網╱球后莎芭蓮卡首輪直落二過關 下一場對中國白卓璇

澳網╱球后莎芭蓮卡首輪直落二過關 下一場對中國白卓璇
澳網／球王、球后首日接棒登場 小蠻牛挑戰全滿貫紀錄

澳網／球王、球后首日接棒登場 小蠻牛挑戰全滿貫紀錄

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能