快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

獵殺43隻海豚當魚餌全程被加拿大錄影 台船長違野保法一審重判

記者劉星君／屏東4日電
漁船返港後，專案小組現場監看遠洋漁船卸貨。（圖／資料照、屏檢提供）
琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁業暨海洋部通報，屏東地檢署偵辦起訴船長田男，屏東地院近日審結，田男違反野生動物保育法重判處有期徒刑兩年兩個月。可上訴。

漁船返港後，檢方向印尼籍漁工確認獵捕海豚情況。（圖／資料照、屏檢提供）
判決指出，漁勝發號在2024年5月29日從屏東縣鹽埔漁港出港後，5月29日到8月21日作業航程期間，行經北太平洋海域時，船長田男指揮十名印尼籍船員持漁槍捕獵海豚，再支解分割成掌心大小碎塊後，放在船艙冰箱，作為鯊魚延繩釣免費餌料，獵捕43尾海豚，之後將沒有用完的海豚屍塊與外皮，在返台前丟棄在外海。

漁勝發號在北太平洋海域宰殺保育類海豚，全程經加拿大漁業暨海洋部在空中監控潛在違規，並錄得影像畫面做成書面報告書（即DFO報告），2024年10月28日將此案轉送農業部。檢方獲報偵辦，2025年7月漁船返台後，拘提田姓船長及六名船員，另四名船員已離船發布通緝。六名印尼籍船員緩起訴處分一年，須各別向公庫支付6萬台幣（約1900美元），田姓船長違反野保法起訴。

漁船返港後，檢方當時搜索情況。（圖／資料照、屏檢提供）
法院審理期間，田男坦承犯案，法官認為，田男明知海豚是公告列管珍貴稀有保育類野生動物，竟未經許可恣意獵捕，破壞海洋生態秩序及國家對野生動物的保育管理，且獵捕、宰殺的數量高達43隻，對海洋生態環境造成實質且難以回復損害。田男雖然自述其犯罪動機，是為增加抓捕鯊魚產量而以海豚作為額外餌料，不是出於娛樂、殘虐或炫耀心理，乃是出於自利、有利可圖考量的犯行。

庭訊時，田男辯稱，政府對漁民法令宣導不足，近年台灣國際漁權受壓抑，致漁業經營環境惡化等語。法官認為，縱屬漁業政策及國際環境層次的結構性問題，田男身為實際從事漁業，對相關保育規範存在與基本禁止內容，尚難諉為不知。

現場查扣宰殺海豚的刀具。（圖／資料照、屏檢提供）
法官認為，田男獵捕數量高達43隻，其行為並非迫於一時生計危機，而是將違法手段作為經營策略一環，田男辯稱所指的制度性不利因素，仍難據此對於田男責刑責大幅下修。此案所侵害是海洋生態與環境保育法益，具高度公益性與不可回復性。本案的刑罰除回應田男個別責任外，更肩負彰顯國家對生態保育重視的象徵性與規範性功能，避免遭仿效。

判決提到，田男稱審理期無法出航捕魚沒收入，僅依靠存款過活等情事，但不能因此即過度減輕刑責，恐導致大眾產生國家容忍環境犯罪的錯誤期待，削弱野生動物保育法實效，反不利於整體生態秩序維護。

田男違反野生動物保育法第41條第1項第1款非法獵捕、宰殺保育類野生動物，判處有期徒刑兩年兩個月。可上訴。

印尼 加拿大 農業部

