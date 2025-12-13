我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

賣假學歷 南榮科大前校長逃匿 以病痛提撤銷入監被駁回

記者邵心杰／台南13日電
黃甫九天因犯貪汙治罪條例案件，2016年9月間經200萬元台幣具保後釋放，惟南檢因他未到案執行且經拘提未獲，認已逃匿，向法院聲請沒入保證金獲准。(本報資料照片)

已停辦的南榮科技大學前校長黃甫九天涉販售偽造外國大學學歷，藉此護航自己兒子在內等多名講師升等，更一審3月宣判，經上訴最高院9月駁回後確定，南檢即委託北檢代執行，但黃未到案且拘提未獲，保證金200萬台幣被沒收，近日又以病痛為由請求撤銷執行處分而遭駁回。

黃稱是高血糖患者也有痛風病史，目前因痛風發作無法動彈，且心肌不時絞痛，如沒有控制好血糖，隨時都有昏倒，甚至休克可能。經醫院檢查後，為心臟高度心軸向右偏移、心臟左後枝傳導半阻塞，隨時可能阻塞而喪命或昏倒高危險群，併患有B、C型肝炎。

再加上近日痛風持續復發，除無法正常行走外，身體猶如風中殘燭，顯已不宜立即入監執行，且既為高齡人士，身體臟器已逐漸老化，心臟也須透過專業醫學檢查，才能找尋到實際病因，對症下藥，進而避免因延誤就醫而產生無法補救遺憾。

他主張，如貿然入監執行，恐將危及其生命安全，而檢方執行處分漏未審酌目前身體狀況，顯有不當，應予撤銷。

台南高分院指出，法律對於受刑人於入監時就其生命、身體部分已設有保護規範，以監所設置衛生科掌理受刑人身心健康檢查及特別檢查、受刑人戒護住院、保外醫治等事項；罹患疾病經醫師評估認需密切觀察及處置受刑人，得於監獄病舍或附設病監收容；受刑人受傷或罹患疾病，有醫療急迫情形，或經醫師診治後認有必要，監獄得戒送醫療機構或病監醫治；經採行相關醫治方式後，仍不能或無法為適當醫治者，監獄得報請監督機關參酌醫囑後核准保外醫治。

合議庭表示，南檢先囑託北檢代為執行，並通知受刑人應於9月12日到案執行，但受刑人並未遵期到案執行，再次通知他9月30日到案，仍未到案執行且經拘提未獲。北檢10月底函文通知南檢無法代執行。

合議庭認為，受刑人是否恐因執行而有危及生命之虞，因其迄今仍未到案執行，並經監所評估或是提出監所明顯拒收的診斷證明書，無從確認外，且受刑人雖稱有高血糖、痛風、心臟老化等疾病，恐因執行而不能保其生命等，同時，受刑人僅提出診所醫檢報告，而無醫師診斷證明書佐證，裁定其聲明異議駁回。

同時，黃因犯貪汙治罪條例案件，2016年9月間經200萬元台幣具保後釋放，惟南檢因他未到案執行且經拘提未獲，認已逃匿，向法院聲請沒入保證金獲准。

