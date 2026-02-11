台積電員工 每人平均分紅264萬台幣

台積電員工分紅出爐，每名員工分紅高達264萬元台幣。（本報資料照片）

台積電 董事會首度赴日本 熊本廠舉行，10日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准2025年員工分紅共台幣2061.46億（台幣，下同，約65.46億美元）；以去年底可參與分紅正職員工7.8萬人計算，平均每名員工可分到264萬元，年增逾三成。

台積電董事會10日核准2025年年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約2061億4592萬元，創歷年新高，其中員工業績獎金約1030億7296萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞（分紅）約1030億7296萬元，將於今年7月發放。

台積電能大方讓員工分紅，自然也是有其賺錢的實力。台積電去年全年營收達3.8兆元、年增31.6%；全年稅後賺近2兆元，達1.7178兆元、年增46.4%，每股稅後純益66.25元，營收與獲利雙雙創新高。

台積電10日也通過449.62億元的資本支出預算，主要用於建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能及廠房興建及廠務設施工程。並訂6月4日舉行股東常會。