我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

電影「世紀血案」風暴：取材未獲林義雄授權、劇本「影射史明是兇手」

電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自林義雄家血案的台灣電影「世紀血案」風波持續延燒。繼多名參與演出的演員相繼發表道歉聲明後，近日社群平台再度流出疑似電影劇本的片段內容，因相關情節被解讀為影射林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再次引發輿論高度關注。

網路流傳的劇本截圖顯示，電影疑似透過角色對話形式，引用「史明口述史」部分內容，描述史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，並暗示其行為與重大政治事件有所關聯。其中一名角色質疑「是否等同於自承犯下世紀血案」，另一名角色雖表示仍存疑點，卻反問「還有其他可能嗎？」相關對話被部分網友解讀為對歷史人物的直接指控。不過，該段內容是否實際收錄於電影正片，目前尚未獲製作單位證實。

針對相關爭議，史明文物館館長、「史明口述史」企劃協力藍士博透過臉書發文回應，嚴正否認相關說法。他表示，電影製作團隊從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，而史明本人或其組織成員涉入林宅血案的論述，也從未出現在「史明口述史」或「史明回憶錄」中。

藍士博指出，這類指控實際源於案發當年情治單位釋放的栽贓性假資訊，早已被相關研究與史料多次駁斥。他批評電影團隊未進行基本史料查證，也未諮詢相關當事人或研究者，卻透過影視創作重複錯誤敘事，恐混淆歷史事實。

藍士博並直言，相關內容已違背影視創作應有的專業倫理，呼籲「世紀血案」不應上映，「台灣不需要刻意混淆歷史、消磨社會良知的作品」。

林宅血案發生於1980年2月28日，當時林義雄60多歲母親游阿妹及七歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，九歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案。

編輯推薦

上一則

電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

下一則

新聞評論／疑美論下 藍白真心話擊中民心

延伸閱讀

電影「世紀血案」變大騙局？楊小黎再發聲：合約上寫取得林家授權

電影「世紀血案」變大騙局？楊小黎再發聲：合約上寫取得林家授權
電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏
280億遺產引殺機 葛倫鮑威爾新片揭豪門連環命案

280億遺產引殺機 葛倫鮑威爾新片揭豪門連環命案
「世紀血案」電影未通知林義雄被罵爆 製作方終於回應

「世紀血案」電影未通知林義雄被罵爆 製作方終於回應

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能