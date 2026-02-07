電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

前總統陳水扁（圖）7日應邀到台北擔任南一中校友交流會特別講座主講人，暢聊自身成長歷程，吸引大批民眾到場關注聆聽。(中央社)

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。曾擔任美麗島軍法大審辯護律師團律師的前總統陳水扁 今天表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，不可以先斬後奏。

台灣電影「世紀血案」取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的林宅血案，事件涉及當時因美麗島事件受審的林義雄一家，卻未取得當事人及家屬授權。

陳水扁在台大 校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，他演講後接受民眾提問時表示，當年聽到此事時，人正在律師陳繼盛的律師事務所開會，開會開到一半聽到這種事情嚇一跳，真的很恐怖。

他認為，要拍人家的故事就要經過對方同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這涉及倫理與職業道德，且林宅血案誰不知道，如此悽慘、天大地大的事情，拍一拍才道歉、說要捐出片酬已來不及，建議民眾最好不要去看那部電影，「看你多會拍、你自己欣賞」。

對於世紀血案引發爭議，製作單位費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒今天發出聯合聲明，強調林義雄是受民眾尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」