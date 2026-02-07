我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

曼達尼開放徵才平台 8萬人申請僅31人獲聘

電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

中央社／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統陳水扁（圖）7日應邀到台北擔任南一中校友交流會特別講座主講人，暢聊自身成長歷程，吸引大批民眾到場關注聆聽。(中央社)
前總統陳水扁（圖）7日應邀到台北擔任南一中校友交流會特別講座主講人，暢聊自身成長歷程，吸引大批民眾到場關注聆聽。(中央社)

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。曾擔任美麗島軍法大審辯護律師團律師的前總統陳水扁今天表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，不可以先斬後奏。

台灣電影「世紀血案」取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的林宅血案，事件涉及當時因美麗島事件受審的林義雄一家，卻未取得當事人及家屬授權。

陳水扁在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，他演講後接受民眾提問時表示，當年聽到此事時，人正在律師陳繼盛的律師事務所開會，開會開到一半聽到這種事情嚇一跳，真的很恐怖。

他認為，要拍人家的故事就要經過對方同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這涉及倫理與職業道德，且林宅血案誰不知道，如此悽慘、天大地大的事情，拍一拍才道歉、說要捐出片酬已來不及，建議民眾最好不要去看那部電影，「看你多會拍、你自己欣賞」。

對於世紀血案引發爭議，製作單位費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒今天發出聯合聲明，強調林義雄是受民眾尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

陳水扁 台大

上一則

台北燈節「熊讚」首度變裝 搖滾、文青12套新造型亮相

延伸閱讀

陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購

陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購
「世紀血案」電影未通知林義雄被罵爆 製作方終於回應

「世紀血案」電影未通知林義雄被罵爆 製作方終於回應
「世紀血案」李千娜為失言道歉 片酬全數捐出

「世紀血案」李千娜為失言道歉 片酬全數捐出
「世紀血案」未獲受害家屬同意 簡嫚書：記者會當天才知

「世紀血案」未獲受害家屬同意 簡嫚書：記者會當天才知

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病