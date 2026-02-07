「世紀血案」電影未通知林義雄被罵爆 製作方終於回應

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，日前才剛舉辦殺青記者會，不料近日卻因為劇組疑似未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭撻伐。而劇組稍早也發出聲明回應。

劇組表示：「『世紀血案』一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣『林家血案』是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

另外，聲明中指出：「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

聲明表示，「血案」的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

最後，製作方說道：「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」