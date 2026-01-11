文資建物83處修繕得花120億 台大叫苦：政府挹注不足

台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪費用約台幣50萬元。（記者林俊良／攝影）

台大 去年底拆除首任文建會主委陳奇祿故居引發爭議。但實際上，台大依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築總計有83處，占台北市所有文資建物約15%，面積2萬4000坪，若比照修復臺靜農故居規格，恐需要120億元（台幣，下同，約3.7億美元）天價，已影響校務經費與土地利用。

台大總務長廖文正表示，台大2021年以前，已被指定48處文化資產，近4年又新增35處，「這是不太合理的數字。」維護、管理日益繁重。由於台大總計有710棟建物，其中50年以上建物達355棟，依法50年以上建築要處分都要進行文化資產價值評估，代表未來受指定文資恐愈來愈多。

台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪修繕費用約50萬元（約1.6萬美元）。廖文正說，83處文資地坪約2萬4000坪，全部修繕完竣，恐達120億元，對台大而言是天文數字。

台大前副校長周家蓓曾為臺靜農故居修復一案奔走，她回憶，當時經專業單位評估，從復建到能再利用需2500萬元（約79萬美元），教育部 經費無法用於文資修繕，唯一方式僅剩對外募款，最終募得約2700萬元（約85萬美元）。

廖文正直言，台大的難處在於，從政府獲得的挹注，對比高量文資建物明顯不足；再者，公立學校 被歸為政府機關，公有文化資產無法辦理容積移轉，代表建物受指定為文資後無法獲得補償，且學校又有培育人才、學術競爭等急迫性，須提供合理硬體設施，文資保存與校務發展上也在拉扯。

歷史悠久的大專校院多有建物受指定為文資，以北科大為例，台北工業學校紅樓被指定為市定古蹟，10年前啟動修復及再利用工程，耗資1363萬元（約43萬美元）；一大川堂則為市定歷史建築，修復經費約2522萬元（約80萬美元）。中國科大建築系教授閻亞寧表示，文化資產是公共財，大學是幫民眾守護資產，但也正是政策缺漏讓台大有苦說不出，台大現階段能做的是先維護保存。

中原大學建築系助理教授、文資委員薛琴也表示，從憲法保障人民文化權考量，政府應要編列預算給台大，例如文化部、北市府文化局等。台北教育大學兼任助理教授蕭文杰則認為，教育部也該協助；他說，台大預算已是全台大學最高，應重新分配，給文資多些預算，另也應向各捐款企業爭取修復文資。