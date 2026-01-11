我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

文資建物83處修繕得花120億 台大叫苦：政府挹注不足

記者許維寧、何定照／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪費用約台幣50萬元。（記者林俊良／攝影）
台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪費用約台幣50萬元。（記者林俊良／攝影）

台大去年底拆除首任文建會主委陳奇祿故居引發爭議。但實際上，台大依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築總計有83處，占台北市所有文資建物約15%，面積2萬4000坪，若比照修復臺靜農故居規格，恐需要120億元（台幣，下同，約3.7億美元）天價，已影響校務經費與土地利用。

台大總務長廖文正表示，台大2021年以前，已被指定48處文化資產，近4年又新增35處，「這是不太合理的數字。」維護、管理日益繁重。由於台大總計有710棟建物，其中50年以上建物達355棟，依法50年以上建築要處分都要進行文化資產價值評估，代表未來受指定文資恐愈來愈多。

台大近年修繕國學大師臺靜農溫州街日式宿舍，一坪修繕費用約50萬元（約1.6萬美元）。廖文正說，83處文資地坪約2萬4000坪，全部修繕完竣，恐達120億元，對台大而言是天文數字。

台大前副校長周家蓓曾為臺靜農故居修復一案奔走，她回憶，當時經專業單位評估，從復建到能再利用需2500萬元（約79萬美元），教育部經費無法用於文資修繕，唯一方式僅剩對外募款，最終募得約2700萬元（約85萬美元）。

廖文正直言，台大的難處在於，從政府獲得的挹注，對比高量文資建物明顯不足；再者，公立學校被歸為政府機關，公有文化資產無法辦理容積移轉，代表建物受指定為文資後無法獲得補償，且學校又有培育人才、學術競爭等急迫性，須提供合理硬體設施，文資保存與校務發展上也在拉扯。

歷史悠久的大專校院多有建物受指定為文資，以北科大為例，台北工業學校紅樓被指定為市定古蹟，10年前啟動修復及再利用工程，耗資1363萬元（約43萬美元）；一大川堂則為市定歷史建築，修復經費約2522萬元（約80萬美元）。中國科大建築系教授閻亞寧表示，文化資產是公共財，大學是幫民眾守護資產，但也正是政策缺漏讓台大有苦說不出，台大現階段能做的是先維護保存。

中原大學建築系助理教授、文資委員薛琴也表示，從憲法保障人民文化權考量，政府應要編列預算給台大，例如文化部、北市府文化局等。台北教育大學兼任助理教授蕭文杰則認為，教育部也該協助；他說，台大預算已是全台大學最高，應重新分配，給文資多些預算，另也應向各捐款企業爭取修復文資。

蛇毒專家李鎮源故居也是台大歷史建築，修復經費約需台幣6000萬元，尚在募款中。（...
蛇毒專家李鎮源故居也是台大歷史建築，修復經費約需台幣6000萬元，尚在募款中。（記者林俊良／攝影）

台大 教育部 公立學校

上一則

鄭麗文：國共論壇或鄭習會 不會祕密進行

下一則

車禍癱瘓26年 演員趙學煌69歲病逝 曾入圍金鐘視帝

延伸閱讀

女兒書（二五）

女兒書（二五）
皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點
從菜單、酒莊、陵墓… 訪佛羅倫斯 尋米開朗基羅足跡

從菜單、酒莊、陵墓… 訪佛羅倫斯 尋米開朗基羅足跡
封面故事／晉江會館開幕 林海音北京故居重生

封面故事／晉江會館開幕 林海音北京故居重生

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家