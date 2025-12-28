宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感

宜蘭外海27日晚間發生7.0強震，桃園國際機場的天花板被旅客目擊鋼架斷裂、板子掉落。(旅客提供)

昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震 ，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度三級，高雄、屏東三級，馬祖、澎湖二級，金門一級，全台有感，驚醒許多民眾。

香港 天文台昨晚表示，接獲超過100名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示，香港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第Ⅱ（2）度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。

昨天深夜突然發生大地震，震央附近的宜蘭昨晚到截稿前為止，暫無重大災情通報，僅東澳一度3000多戶停電，但10分鐘內就復電。各地及北中南各科學園區也無重大災情傳出。機捷震後全面停駛，台北捷運全線慢速行駛，並展開高架路段巡軌。受地震影響，高鐵 昨晚則是在南港、雲林路段測得一至二級地震告警，共6班次列車臨時停車。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震是1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第3起芮氏規模達7.0的大地震。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋示警，截至本月26日，已有632天未發生規模6.5地震，已超過平均間距397天，未來半年內台灣地區發生規模6.5以上地震的機率很高。