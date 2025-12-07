我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

中華奧會主席改選 蔡家福接棒 舉重女神郭婞淳也成執委

記者劉肇育／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華奧會新任主席蔡家福（中）與6位副主席。(記者劉肇育／攝影)
中華奧會新任主席蔡家福（中）與6位副主席。(記者劉肇育／攝影)

國內體壇在國際事務最重要的職務中華奧會主席，昨天改選，由現任副主席蔡家福當選主席，明年1月將從現任主席林鴻道手中接下重任，未來4年將持續延伸「以運動凝聚國人、以運動連結世界」的精神，為台灣體育開創無限可能。

中華奧會昨天改選主席、副主席與執行委員，這次的改選兩大重點是女性參與及運動員比例大幅提升。

蔡家福曾擔任過新莊市長、三屆立法委員、台北縣副縣長，近年來投入建築業，而6位副主席分別為陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、王景成與陳美燕。台師大教授陳美燕成為中華奧會史上首位女性副主席，王景成是全國體育運動總會秘書長，代表全國體總擔任副主席，傳承體總會長葉政彥。

除了陳美燕，執委總共有6名女性委員，包括跆拳道陳怡安、舉重郭婞淳，比率上升至24%，蔡家福說，展現中華奧會對於「性別平權」的重視，也落實國際奧會「以運動員為核心」的理念。運動員參與部分，林怡君、周天成、唐嘉鴻、黃渼茜等都成為全體委員會的委員。

談到在明年接任後，就隨即面臨2月米蘭冬季奧運會、9月愛知名古屋亞運會、10月達卡青年奧運會等重要賽事的考驗，蔡家福也強調，諸多組團籌備工作正在進行，將會在更加包容與永續的基礎上，與各界夥伴合作。

帶領中華奧會12年的林鴻道，對於卸下重擔，也強調將繼續以推廣體育為終身志業，「雖然會是不同舞台，但我會繼續在運動發展這條路上，就像這個月宏道運動發展基金會將會頒發宏道獎包括教練、運動科學照護的專業人員、運動媒體、賽事裁判、賽事行政團隊及運動公益團隊等，因為運動發展的成就很多光環都在選手身上，但選手後面有一大群人在支持，這些人的付出也應該讓大家看見」。

奧運 跆拳道

上一則

中方在台灣淺灘搜救演練 台方海巡署全程監控

下一則

角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

延伸閱讀

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽
月下松影（一○）

月下松影（一○）
MLB／媒體盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟2份合約來自國民

MLB／媒體盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟2份合約來自國民
時隔16年 長春成功申辦2027年世界大學生冬運會

時隔16年 長春成功申辦2027年世界大學生冬運會

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場