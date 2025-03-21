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台灣新物種「魚池琴蛙」 極瀕危全球剩700隻

記者張博瑞、林佳彣／台北21日電
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琉球琴蛙vs.魚池琴蛙 製表／張博瑞
琉球琴蛙vs.魚池琴蛙 製表／張博瑞

3月20日是世界青蛙日，台師大與農業部生物多樣性研究所共同發表新物種「魚池琴蛙」(Nidirana shyhhuangi)，屬台灣特有新蛙種，剛與日本琉球的「豎琴蛙」分家，這也是全球第8862種有正式學名的兩棲類動物。目前魚池琴蛙成體族群量僅剩300至700隻，為全世界極度瀕危（CR）的蛙種之一。

農業部生多所副研究員林春富說，各界已針對魚池琴蛙的棲地和物種展開保育措施，除了長期監測棲地周遭的大型開發和建設是否壓縮到琴蛙的生存空間外，也請台北市立動物園進行人工圈養繁殖，目前圈養繁殖的數量已經與野外相當，未來會再選址復育。

台北市立動物園表示，豎琴蛙只分布在日本八重山群島的石垣島、西表島，以及台灣南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭，因為會發出猶如撥弄琴弦般「登登登登」急促鳴聲而得名。

台師大生科系特聘教授林思民表示，經研究發現，台灣和琉球的豎琴蛙在遺傳、體型、腿部橫紋、蛙鳴聲音與音頻都有明顯差異，其中台灣豎琴蛙蛙鳴急促高亢、琉球豎琴蛙的蛙鳴則是緩慢低沉，在體型方面，台灣豎琴蛙有著體型較小、腿部橫紋較多等特徵。因此於上月27日將台灣的豎琴蛙，正式發表為新物種「魚池琴蛙」。

林思民說，魚池琴蛙的繁殖行為特殊，是台灣唯一會構築泥窩的蛙種。在繁殖季節，雄蛙會在池邊的土岸上挖築壺狀泥窩，在泥窩中鳴叫，吸引雌蛙前來，蝌蚪也是在泥窩中孵化。也由於特殊的生殖行為，對人為的干擾極為敏感。

林春富表示，魚池琴蛙是最新的台灣特有種生物，而牠在全球也僅分布於南投魚池鄉的蓮華池與日月潭周邊濕地。在魚池琴蛙與琉球琴蛙拆分後，總棲地面積約僅0.014平方公里，成體族群量僅剩約300至700隻，若依據國際自然保護聯盟紅皮書的定義，魚池琴蛙是不折不扣的世界級瀕危生物。

「魚池琴蛙」早在1984年，就被時任台師大助教、目前已是台師大生科系退休教授陳世煌發現，無奈當時缺乏證據未能被驗證。時隔40年，「魚池琴蛙」的身世重見天日，研究團隊將魚池琴蛙的拉丁學名以「世煌」為名表彰貢獻，也算是完成了陳世煌在退休前未完成的心願。

台師大退休教授陳世煌在1984年就發現「魚池琴蛙」，當時雖懷疑是新物種，但缺乏可...
台師大退休教授陳世煌在1984年就發現「魚池琴蛙」，當時雖懷疑是新物種，但缺乏可用證據，未能正式發表。(記者潘俊宏／攝影)

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