我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

30歲媽媽高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲的李小姐某日獨自帶著3歲與5個月大的孩子搭高鐵，候車時親餵母乳，但無人投以異樣眼光，讓她感到更加自在。12日是母親節，衛福部國健署表示，親餵母乳對母嬰雙方都有好處。台灣法律保障母親「哺乳權」，保障媽媽在公共場所公開哺餵寶寶母乳，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違者最高處新台幣3萬元（約923.9美元）罰鍰，同時也鼓勵業者設置「哺乳室」。

從孩子呱呱墜地的那一刻起，開始受到家人無微不至的呵護，同時也開啟了一段甜蜜負擔的旅程，先從哺餵母乳開始，就是一個新奇的挑戰。

今年30歲的李小姐深知親餵母乳的好處，有次單獨帶著3歲及5個月大的孩子搭高鐵，候車時5個月大的孩子因為肚子餓而哭鬧，李小姐考量還要照顧3歲小孩及多件行李，沒有時間有所顧慮，很自然地在車站座位親餵母乳，站區內來往的人潮眾多，但無人投以異樣眼光，這讓李小姐相當感動，也感受到社會對公開哺乳的接受度正逐漸提高，使她在外哺乳時更加自在，也更願意帶孩子出門。

國健署指出，根據實證研究顯示，哺餵母乳對母嬰健康有很多好處，不僅可增加寶寶免疫力、減少過敏以及降低兒童肥胖的發生率等，同時也有利於媽媽子宮收縮，減少產後出血，因哺餵母乳可以消耗較多的熱量，對於身材恢復較快，並能降低罹癌風險等。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視，並提供有意願哺乳媽媽友善的環境，於2010年立法通過「公共場所母乳哺育條例」，保障媽媽在公共場所公開哺餵寶寶母乳，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違反者處6000元以上、3萬元以下罰鍰。

此外，依據「公共場所母乳哺育條例」第5條規定的公共場所應設置哺集乳室，同時鼓勵業者自願設置哺集乳室，以確保媽媽們能有一個安全、舒適的哺集乳環境。截至2023年底全台總共設置4008處哺集乳室，包括依法設置2643處及自願設置1365處。

國健署呼籲，媽媽在公共場所隨意的哺乳是一件自然且健康的事，社會大眾應為母嬰多創造友善的哺乳環境，讓媽媽出門在外，可以隨時隨地想餵就餵，無需刻意尋找哺集乳室，期待在未來能看到更多的媽媽能夠自信且自在地在任何場所哺育自己的孩子。另外，「公共場所母乳哺育條例」所規範的公共場所，也包含鐵路對號列車及高速鐵路列車，列車上亦設有哺集乳室，專門提供有哺集乳需求的媽媽們使用。

國健署長吳昭軍提醒，社會大眾能支持及尊重媽媽的哺乳權，協力營造母乳哺育全面友善環境。哺乳媽媽如有使用公共場所哺集乳室的需求或母乳哺育相關問題，可點選國民健康署孕產婦關懷網站（ https://mammy.hpa.gov.tw ）查詢各縣市公共場所哺集乳室位置及相關衛教資源，或加入孕產婦關懷Line官方帳號( ID：@mammy870870 )，透過選單連結網站查詢哺集乳室。

母親節 歧視 免疫力

上一則

遇跟蹤狂5招自保 「馴鹿寶貝」影集揭黑暗人性

延伸閱讀

長者缺牙恐致營養不良 4食譜又軟又營養

長者缺牙恐致營養不良 4食譜又軟又營養
假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害
預防骨鬆30歲做起 ４招存「骨本」

預防骨鬆30歲做起 ４招存「骨本」
台5旬婦公司健檢才知有國健署補助 追蹤後確診2期乳癌

台5旬婦公司健檢才知有國健署補助 追蹤後確診2期乳癌

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他