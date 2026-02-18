海基會2月24日舉辦台商春節聯誼 聚焦台美關稅

我的頻道

記者廖士鋒／台北18日電
海基會祕書長羅文嘉表示，今年台商春節聯誼活動將於2月24日舉行。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前透露，今年台商春節聯誼活動即將於2月24日（大年初八）舉行，詳細的方式與具體內容還在規畫。至於今年海基會工作重點，則包含台美關稅確定以後，協助台商布局相關情況與資訊介紹。

對於今年台商春節聯誼活動的詢問，羅文嘉表示日期暫定2月24日，詳細的進行方式，第一個原則，春節就是大家團圓、團拜，第二在規畫上也希望能夠讓春節回到台灣來的台商朋友，能夠一方面看家人，一方面在恢復上班之後，能夠對台灣有更多的認識、了解，政府各部會各單位，透過海基會每年春節活動，也能夠把各種有關於台灣經貿、社會各方面的資訊，讓台商的朋友認識。

而針對台美關稅談判結果公布後是否有收到台商反映相關情況與意見，羅文嘉說，雖然沒有收到正式相關的一些請求或陳情，但是私下了解，很多大陸的台商朋友，對於台美關稅的確定，以及未來台美經貿，以及台灣在整個世界產業供應鏈上扮演的角色，以及有哪些優勢的部分，「希望能夠得到更多的資訊」。

羅文嘉說，台商希望在台美的關稅確定之後，能夠更加知道台灣在未來整個世界產業分工鏈上，台灣有哪些優勢？台灣有哪些機會？政府可以提供哪些協助？「確實我們有收到不少的台商朋友希望能夠得到更多的資訊」。

據羅文嘉表示，海基會也會在這段時間協助、找適當的時間，會讓台商朋友關心這個問題讓他們知道。他說，從去年美國川普總統「對等關稅」提出以來到現在，各國逐漸都確認，台灣的模式也確認，這等於是一個新的時代開始，台灣的商人向來非常靈活而有韌性，所以政府以及海基會能夠協助大陸台商做的事情，我們也會盡快的根據這個結果，在新的一年把這當成一個工作重點。

春節 關稅 供應鏈

