簽署台美對等貿易協定後返台了 鄭麗君：祝大家新年快樂

台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左3）、政務委員楊珍妮（右1）、經濟部政務次長陳正祺（左2）、國安會諮詢委員黃重諺（左4）等人15日搭機返台。(記者黃仲明／攝影)

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅 降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百分點。台灣在三大市場做出讓步，包括美製小客車降至零關稅且取消配額、美豬美牛鬆綁、保健品降稅，同時擴大對美採購達848億美元。行政院副院長鄭麗君今天(15日)清晨與行政院政務委員楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮 航空BR-31班機返台，媒體詢問鄭是否對歷時長達10個月的談判結果感到滿意，鄭麗君向記者微笑點頭、揮手致意，祝福現場媒體大家新年快樂後就搭車離開機場。

鄭麗君13日在美國舉行記者會時表示，在美方要求全面開放市場下，台方調降美製小客車至零關稅，並取消美規車進口數量限制。針對美豬美牛，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%至10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。此外，保健食品關稅將調降至10%。至於稻米及米製品、雞肉等27項攸關糧食安全的主要農產品，均維持現行關稅。

她在記者會上也提到輸美關稅方面，台灣與美方確定對等關稅15%不疊加，並適用232條款最惠關稅待遇，經過談判，爭取2072項豁免品項後，台灣對美平均關稅將由去年4月的35.78%降至12.33%，大幅下降23.45個百分點。平均關稅顯著下降，有助提升台灣傳統產業與高科技產品在美市場競爭力，同時亦確保糧食安全與軍工產品關鍵供應鏈 不受影響，達成市場開放與國家利益兼顧的平衡目標。