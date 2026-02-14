我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

對美讓步包裝成大利多 大內宣仍難掩農業衝擊

記者 邱瓊玉
台美貿易協定簽署，美國液態乳取消關稅引發台灣酪農高度憂慮。（記者黃仲裕／攝影）
台美關稅協定昨天簽訂，被民進黨政府包裝成是「農業大利多」，爭取到蘭花、茶葉等261項產品獲關稅豁免，美雞關稅不動，美豬第3年起減半，另外包含液態乳、花生等1400多項產品零關稅。然而，若回到整體產業結構檢視，這份協定對農業的實質影響，恐不若官方宣傳那般樂觀。

首先，為了協助關稅談判，農業部去年率團訪美，承諾未來4年內採購價值超過1000億美元的美國農產品，創下史上對美採購最大金額，如今又放寬液態乳零關稅進口，還開放原本禁止輸台的美牛絞肉及部分內臟，肉品萊劑殘留標準也改為對齊國際規範，一改台灣原本較嚴格的做法。

關稅下降、品項開放與檢驗標準放寬，使本土農業承受更大競爭壓力。以乳品為例，目前台灣酪農僅約500多戶，在長年補貼維繫下，加上農業部的態度消極，轉型升級幅度有限，如今受到紐乳、美乳零關稅夾擊下，尤其目前液態乳7成來自美國，根據2024年數據，美國是台灣液態乳最大進口國，輸入超過3萬公噸，目前每公斤課稅15.6%，零關稅後，進口乳將徹底攻占台灣市場。本土酪農若無差異化定位，勢必將進一步式微。

再者，台灣牛約占整體市場6%，原本仰賴在地特色維繫利基，然而美牛關稅歸零，又取消逐箱與解凍查驗措施，成本下降，勢必加劇競爭。

至於外銷前景，農業部預估未來4、5年間，銷美農產品業績可成長兩成以上，然而實際上，台灣農產品遠銷美國，面臨距離、冷鏈、儲藏等劣勢，美國又與中南美洲多國簽有自由貿易協定。若將補貼資源錯置於高成本市場，不僅附加價值有限，財政負擔亦將加重。

自由貿易確實可以為消費者帶來更多選擇與價格紅利，但政策不能僅計算餐桌上的短期得失，更須衡量產業結構調整的社會成本。若僅以「零關稅」作為政績，卻缺乏農業升級藍圖與配套，「對等」之名，終將掩蓋不住讓步之實。

延伸閱讀

