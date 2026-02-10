傳關稅協定開放美牛絞肉內臟 台政院：簽署後向全民報告

美方關注台灣進口美豬牛議題，據了解，台方美豬牛開放擬「比照國際標準」。 （記者胡經周／攝影）

台美對等貿易協定（ART）可望在本周簽署，國民黨 立委王鴻薇指出，台灣準備開放美國牛絞肉、內臟進口，美規車進口關稅 降為零、取消限額等。行政院仍未鬆口，僅稱一旦簽署台美對等貿易協定，會立即向全民報告，並送立法院審議。

國民黨立院黨團今日舉行「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會。由於目前對等關稅協定中對於市場開放、降稅清單都未明朗，王鴻薇指出，除對美製汽車關稅降為零，取消限額外，農產品也會大量開放市場，品項非常多，包含農業產品、工業產品開放到零關稅的超過6000項。

她也提到，台灣準備開放牛絞肉、牛內臟的進口，並承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

對此，政院人士表示，行政院副院長鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數周完成簽署「台美對等貿易協定」。

該人士續指，總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協議送交立法院審議。