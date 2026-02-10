我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

傳關稅協定開放美牛絞肉內臟 台政院：簽署後向全民報告

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美方關注台灣進口美豬牛議題，據了解，台方美豬牛開放擬「比照國際標準」。 （記者胡經周／攝影）
美方關注台灣進口美豬牛議題，據了解，台方美豬牛開放擬「比照國際標準」。 （記者胡經周／攝影）

台美對等貿易協定（ART）可望在本周簽署，國民黨立委王鴻薇指出，台灣準備開放美國牛絞肉、內臟進口，美規車進口關稅降為零、取消限額等。行政院仍未鬆口，僅稱一旦簽署台美對等貿易協定，會立即向全民報告，並送立法院審議。

國民黨立院黨團今日舉行「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會。由於目前對等關稅協定中對於市場開放、降稅清單都未明朗，王鴻薇指出，除對美製汽車關稅降為零，取消限額外，農產品也會大量開放市場，品項非常多，包含農業產品、工業產品開放到零關稅的超過6000項。

她也提到，台灣準備開放牛絞肉、牛內臟的進口，並承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

對此，政院人士表示，行政院副院長鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數周完成簽署「台美對等貿易協定」。

該人士續指，總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協議送交立法院審議。

關稅 國民黨

上一則

藍憂賴仿高市早苗走激情選戰路線 強調抗中、武裝

延伸閱讀

高市早苗狂勝 藍憂賴走激情選戰路線

高市早苗狂勝 藍憂賴走激情選戰路線
川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶
孟加拉開放市場提供優惠 換取美國關稅降至19%

孟加拉開放市場提供優惠 換取美國關稅降至19%
鄭麗君本周來美簽關稅協定 強調最先進半導體製程一定留台

鄭麗君本周來美簽關稅協定 強調最先進半導體製程一定留台

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議