新聞評論／準立委切結沒效力 立院是劉世芳說了算？

聯合新聞網「重磅快評」
針對陸配參政，內政部長劉世芳強調放棄中華民國以外國籍不能以切結取代。（本報資料照片）
內政部要求陸配擔任公職應依國籍法放棄中華人民共和國國籍，但兩岸互不承認主權，實務上無法達成。為明年2月遞補民眾黨不分區立委的李貞秀解套，立院傳將提簽署切結書方式處理，內政部表示由立院處理，但內政部長劉世芳改變說法指為「特權」。問題是民進黨政府剝奪陸配權利在先，如果簽切結書是特權，不也是民進黨逼出來的嗎？

陸配參政權是近來熱門話題，花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向縣府提訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。

同樣的，預計明年2月遞補民眾黨不分區立委的李貞秀因有陸配身分，也遇到一樣的問題。立院傳擬用簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書處理，李也表示願簽署；由於是國會事務，內政部第一時間低調回應「立委由立法院處理」，但劉世芳稱切結書沒有效力，是特權。

劉世芳無異是公然把手伸進立院。如果立院的事務都要內政部長說了算，那還要五權分立、總統院際調解權的憲法設計嗎？

劉世芳質疑切結書效力，指現行國籍法未針對放棄中華民國以外國籍有切結或具結的規範，國籍法是針對所有中華民國以外國籍的人；國籍法第20條明定，擔任公職者一年內要放棄中華民國以外國籍，另根據行政院2023年函示，所謂中華民國以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國。

但以法律位階言，兩岸人民關係條例是特別法，法律地位高於國籍法，民進黨指涉的陸配村里長、不分區立委都沒有外國籍，唯一的國籍就是中華民國，而且拿中華民國護照，怎麼會是國籍法20條規範的對象？至於行政院函示，難道可以壓過兩岸人民關係條例？如果劉世芳堅持大陸是外國，怎不先提修憲？

強要陸配放棄中華人民共和國國籍，在現今兩岸現實條件下根本行不通，甚至連註銷原籍都有困難。4月陸委會、移民署要求陸配必須完成「註銷原籍」才能合法擁有台灣身分，當事人得提交「喪失原籍證明公證書」，但陸配根本拿不到這份公證書，後來修正「若因實際困難無法取得證明，可透過具結書（切結書）代替」。

試想，如果陸配要取得「喪失原籍證明公證書」有困難，那擔任村里長或即將出任不分區立委的陸配同樣有困難。如果喪失大陸原籍證明公證書可以切結書替代，那放棄大陸國籍又為何不能比照？

陸配入籍和外國籍配偶走兩套流程，即使取得中華民國身分證，參政權也要被剝奪，宣誓就職加簽切結書，只是補救措施，還被內政部長說是特權，真不知民進黨2000年執政時高舉的人權立國，是不是早已扔進垃圾桶？

中華民國 內政部

