五院茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立院國情報告

台灣新聞組／台北24日電
賴清德總統（中）23日在總統府與五院院長新春茶敘，並以「四化」：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，回應立法院長韓國瑜（右二）的「化」字建言。（圖／總統府提供）
賴清德總統（中）23日在總統府與五院院長新春茶敘，並以「四化」：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，回應立法院長韓國瑜（右二）的「化」字建言。（圖／總統府提供）

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本的禮遇」。總統府發言人郭雅慧說，賴總統當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

賴政府執政以來，朝野關係對立態勢未解。韓國瑜在閉門茶敘中打趣表示，希望大事化小、逢凶化吉，「不要化骨綿掌就好」；賴總統致詞表示，感謝韓國瑜院長，並指韓用一個「化」字來點出茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴總統並打趣說他沒練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康，引發現場一陣笑聲。

賴總統以「四化」回應韓國瑜的「化」字表示，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非一天茶敘就能夠完成，「但我們總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步」，所以不妨也把茶敘當作是跨出的第一步。

賴總統致詞時也提及，茶敘有準備核桃糕，未來朝野可以和諧。據了解，府方還準備生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，除了充滿年節氣息，也傳遞「以和為貴」的精神。

賴總統說，去年韓國瑜帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普就任總統時，他也在總統府為韓國瑜率領的朝野代表餞行，他特別提到，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，但非常可惜，去年的確錯過了許多機會，「在新的一年開始，我們把握這個契機」，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。

五院茶敘歷時約一個半小時，郭雅慧會後轉述，茶敘氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，彼此暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題皆有所觸及。

韓國瑜在茶敘後指出，五院院長都關切中央總預算與軍購預算，他當面邀請賴總統親自到立法院向立委及全國同胞說明，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」；他也建議賴總統，遇到任何問題應善用智慧、要善用耐心，可以考慮到「化」這個字，把很多的衝突、誤會化解掉，特別是不愉快的朝野氛圍。

韓國瑜強調，他會根據賴總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明，三黨團達成共識都同意後，就會正式行文邀請賴總統來立法院做國情報告。

賴總統能否順利赴立院國情報告，關鍵在朝野黨團態度。國民黨團總召傅崐萁昨肯定韓國瑜安排，也表示尊重賴總統的意願，但強調最好的溝通就是有問有答、不閃不躲，期待報告能真正解惑。民眾黨團表示，早已提出相關議案，賴總統既表態接受邀請，期許能夠秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，在合憲的規定下，總統很樂於跟朝野黨團，在立法院對國事進行意見交換。

韓國瑜 核桃 賴清德

賴清德：日韓未選擇與美重新談判關稅

年底選舉…鄭麗文喊台灣頭贏到台灣尾 綠北市參選人未定

