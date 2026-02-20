國運籤「銅銀買紙靴」 大甲鎮瀾宮抽出中上籤：撥亂反正

台中大甲鎮瀾宮19日晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤。（記者游振昇／攝影）

台中大甲鎮瀾宮19日晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年國運籤是中下籤，今年是中上籤；顏清標說今年人口的國運籤內容，大家要和諧團結，解籤老師周建男說，國運籤是亂中求序，要撥亂反正，才有真正的福氣。 台中大甲鎮瀾宮19日晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事擲筊抽出四季籤。（記者游振昇／攝影（

周建男表示，今年國運籤是撥亂反正，面對多元領域，要創意突破，是快速的一年，要亂中有序有共識，提升民氣，創造祥和社會。他說除了人口的國運籤和雨水都是中上籤，中冬和允冬都是中籤。顏清標說，大家要和諧團結，大家比較可賺錢和好生活。

鎮瀾宮馬年「雨水」和「人口」都是中上、「早冬」和「允冬」都屬中籤；19日晚舉行祈福誦經儀式後，子時由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。

鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支人口籤是「銅銀買紙靴」。內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

此外，雲林縣西螺福興宮農曆正月初四子時抽出國運籤，今年國運籤為中下籤，廟方解釋，籤意內容提醒大家需留意天災地變，提醒國人在面對變局應守成為上、靜待佳音，無論遇到什麼問題，大家都要團結一致。 西螺福興宮抽出國運籤為中下籤。（圖／西螺福興宮提供）

福興宮國運籤經四次抽籤後三聖筊筶定，為第六首籤（甲戌），籤文為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」籤詩故事為烏精亂宋朝、劉智遠戰瓜精。

廟方表示，該籤為中下籤，籤意內容提醒大家需留意天災地變，傳遞的是守望與提醒的慈悲心意，象徵只要齊心行善、穩健施政，仍可在風雨之中看見轉晴契機。

也提醒國人在面對變局應守成為上、靜待佳音，相信只要大家團結一致向善，就可以一善破九災。

福興宮董事長楊文鐘說，此籤是媽祖提醒我們參考的方向，最重要的是人心向善，無論遇到什麼問題，大家都要團結一致，共同面對挑戰，才能讓社會祥和發展。