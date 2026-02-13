新聞評論／環團籲春節停煤9天 衛福部長「沉默」被看破手腳

我的頻道

環團12日到立院舉行記者會呼籲朝野表態支持「春節期間中火全面停煤」，並盼衛福部長石崇良表態支持，但衛福部並無回應。(記者林伯東／攝影)
環保團體訴求中火在長達9天的春節年假中全面停煤，「點名」衛福部長石崇良表態支持，無奈石崇良竟沉默一整天。石遇到政治敏感話題卻顯露「好官我自為之」的心態，不免被看破手腳。

環團的訴求並非突發奇想，減煤、無煤早已是板上釘釘的政策，即使民進黨政府對於減煤政治支票一再跳票，但這已是一條不能回頭的路。環團此時作球給石崇良，石自可以衛福部長的角色好好發揮，但他的表現卻讓環團失望。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師表示，如關煤一個月，兒童氣喘急診人數遽減41%，心臟病急診人數下降42%，這是紐約大學格羅斯曼醫學院對匹茲堡一家煉焦煤廠關閉後所做的研究。僅管兩地條件未盡相同，但參考性不低。

再者，過去農曆年期間，台電也有減少用煤先例。根據環團的數據，去年初一、初二尖峰供電減少1038萬瓩，兩日燃煤發電量僅463萬瓩。由此觀之，中火真的沒有停煤9天的空間？環保訴求對象是石崇良，其實也是和民進黨政府對話，石不接招，也映照民進黨政府的減煤承諾欠缺誠信。

石崇良對減煤並非沒立場，上月他還和環境部舉行跨部會會議並達成共識，將透過研究揪出肺癌與空氣品質（包含煤電排放）關聯，由環境部撥款、衛福部投入研究，探討為何台灣PM2.5年均值下降、肺癌發生率卻居高不下。

衛福部對於中火停煤九天的呼籲沒表態，倒是台電說話了，表示為確保供電穩定與兼顧環保，中火預定在小年夜至初五期間，除一部燃煤機組歲修停機外，另視春節用電情勢停機二至三部燃煤機組，努力實踐自主降載減排的決心。

台電表現誠意了嗎？中火單一燃煤機組的裝置容量為55萬瓩，平日多為九部燃煤機組同時運轉， 一部歲修或備用，春節期間如停機二至三部燃煤機組，也就是每天有六至七部燃煤機組在燃煤發電，每日發電量是330萬瓩至385萬瓩。但春節期間國內用電尖峰較平日少約1000萬瓩，過去燃煤發電量也不過400多萬瓩，台電卻要中火獨扛九成燃煤發電量，對中部人公平嗎？

前總統蔡英文提出「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型方向，並承諾在2025年將燃煤發電降至27%，這是修正2017年她設定的燃煤30%目標；但至2025年底，燃煤占比仍高達35%，去年立法院通過「2028無煤中火」提案，民進黨根本不理會，得到2034才能無煤化，期間每年減煤目標號稱100萬噸。但如果連9天停煤都辦不到，真不知這100萬噸的煤要從何減起？

