賴不依法發錢還消費軍人…藍：國軍沒士氣 武器變廢鐵

國民黨痛批，賴清德對軍人待遇條例視若無睹，不願依法發錢給國軍，「沒士氣，武器變廢鐵」。（本報資料照片）

賴清德 總統再度喊話在野支持軍購特別條例，國民黨 昨批，賴清德對軍人待遇條例視若無睹，不願依法發錢給國軍，「沒士氣，武器變廢鐵」。國防部 長顧立雄說，齊頭式大幅調升單一勤務加給，無法合理反映各項勤務專業特性。行政院重申已聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會即時追溯補齊。

國民黨表示，賴清德急著「勒索」立法院通過1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購，卻抹黑加薪是違憲。國民黨版修正案早在去年6月三讀通過，法定今年元旦上路，賴政府不編預算執行，還搞釋憲拖延。賴清德說軍購不能等，難道軍人生計能等？請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。

賴清德表示，近期有輿論指出預算延宕是因政府沒有編列志願役加薪3萬元（約956美元），但這是錯誤連結，民進黨比國民黨更照顧國軍，過去10年已經4度替軍公教加薪。

顧立雄說，從2017到2025年，軍公教調薪共計27次，其中國軍調整各項勤務加給達23次，包括調升戰鬥部隊加給7次，地域加給四次，士官長專業加給一次和士官督導長職務加給一次。同時檢討網路戰、空降特戰、儀隊和軍法等加給，去年也獲行政院核定調升5項加給，並配合軍公教加薪和改建、整建營舍與職務宿舍等改善福利措施，到去年底為止，人力編現比提升到80%、留營率達87.2%，志願役人力比2024年增加了3000人。

顧立雄強調，國軍的勤務加給必須考量各項勤務專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，分別訂定不同對象、金額。齊頭式大幅調升單一勤務加給，不但無法合理反映各項勤務專業特性，也不能吸引官兵到任務繁重的單位服務，甚至惡化問題。

中華戰略學會資深研究員張競說，賴清德要求三軍司令陪同出席記者會，如此消費職業軍人作為政治操作情緒勒索籌碼，充分顯現政治高層的指揮道德，以及應對政治爭議的智慧高低與判斷水準。爭取預算、說明政策，有既定的章法與規則，假如要淪為政治動員、鼓動選票的層次施壓立法院，卻不知真誠溝通說明，豈非曝露出黔驢技窮的真實窘態。

國安局前局長李翔宙也質疑，賴清德試圖以「國際支持加上民意壓力」當作對內施壓的工具，在野黨感受到的不是「溝通」而是「被架空」，可能產生反效果。