新聞眼／巧婦無米？賴清德可動支預算比蔡英文政府高

藍白立法院黨團近日提案，針對TPASS等38項新興計畫先行動支，遭民進黨狂酸「只願施捨2%」，但政府實際可動支金額是民進黨執政10年來的第3高。圖為搭乘台鐵的民眾經過TPASS通道。（記者潘俊宏／攝影）
中央政府總預算因政院未依三讀法律編列軍人加薪預算而陷入僵局，在野黨近期主動提案同意動支新興預算，遭民進黨狂酸「只願施捨2％、吃自助餐夾菜審」等，但是拆解數據後不難發現，今年度已預期可動支預算比蔡政府前7年都高。

藍白立法院黨團近日提案，針對TPASS等38項新興計畫共718億元（台幣，下同，約21.5億美元）先行動支，若加計2026年度預算中高達2兆7358億元的「延續性預算」，政府實際可動支金額已達2.8兆元。這數字不僅足以支撐國家運作，更是民進黨執政10年來的第3高，僅次於2025、2024年度。

根據預算法不關門設計，即使總預算未通過，延續性預算仍可比照上年度動支，也就是總預算遲遲不審之下，目前政府已有高達9成的預算都可以繼續支用。

回顧過去10年，2026年度的預算規模即便在全數未審的情況下，依然高過前總統蔡英文執政時期的預算，顯示賴政府握有的行政資源極為優渥，並非「巧婦難為無米之炊」。

執政黨之所以不斷操作「情勒」手段，為的還是累積今年地方選舉的「相罵本」，讓在野黨成為阻礙國家發展、經濟建設的萬惡之源，以掩蓋自身執政不力。

立法院審查總預算，本應是立院監督行政院、執政黨尋求在野支持的過程。賴政府若真心以法律為本、民生為念，理應尊重國會決議並依法補齊預算，而非一面握有史上第三高的預算權力，一面對外哭窮、對內鬥爭。停止無謂的情緒勒索，讓預算回歸法治軌道，才是解決僵局、安定社會的唯一途徑。

