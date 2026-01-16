我的頻道

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

新聞眼╱綠政府有恃無恐…百工百業賣軍火 手法勝過超思案

主筆室
國防部長顧立雄。(本報資料照片)
國防部採購爭議不斷，繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿軍方伺服器標案，藍委馬文君再爆一家菸酒、食品及五金零售批發公司取得步槍鋼心彈等標案。貓膩在於國軍自己就有製造能力及產能，業者「湊巧」去年變更營業項目後就取得子彈採購案。綜觀近來軍火採購案，手法已勝蔡英文時期的超思雞蛋案，陳吉仲能安全下莊，難怪顧立雄有恃無恐。          

馬文君質疑軍備局生產的步槍鋼心彈一顆14.4元，在205廠產能足夠情況下，仍以18.8元的價格向外採購，要求國防部說明4元價差由誰賺走了？再爆子彈採購案於去年底決標，採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。其中手槍彈買350萬發、4550萬元台幣（約143萬美元），是由台中的「台灣禾亞國際有限公司」得標。

這家公司109年成立，原從事菸酒、食品及五金零售批發，未曾投標政府標案，卻在去年6月變更營業項目，不到半年就取得軍備局這件子彈採購案。馬文君形容這過程是「一切的不合理又變得合理」，但如此狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三。

對於軍購案的質疑，國防部長顧立雄主要論調是20年來國防部彈藥標案的廠商資格都一樣，只要有公司登記、納稅證明、國際貿易，繳交預算金額3%的押標金、得標後5%履約保證金都可以投標，「我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

但裝修公司、茶葉行、菸酒、食品及五金零售批發一再拿下軍方標案，百工百業都能做軍火生意，民眾有一種說不出來的「怪」，顧立雄卻能老神在在，最大憑藉還是有陳吉仲當對照組。2023年間台灣爆發雞蛋荒，陳吉仲啟動專案補助進口，遭指圖利超思公司，北檢查了半天，即使超思在未登記前即拿下訂單，相關官員仍能安全下莊。

再看一下近來拿到軍方標案的這些公司，都是變更營業項目後不久即跨足軍工業，在形式上都沒有重蹈超思案的覆轍，顧立雄又何懼之有？

更何況，國防部有沒有必要對外採購？有沒有買貴了？裡面水深得不得了。軍方聲稱因應不對稱戰力需求，未來彈藥消耗量大，205廠現有產能無法滿足，需外購補足，再計入耗材、包裝、運輸、代工組裝，基準不同，標案價格並未偏高，綠營側翼也出來附和帶風向，即使有人告發有內情，軍火可比雞蛋複雜多了，誰相信檢察官有能耐查出什麼弊端？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

