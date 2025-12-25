我的頻道

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

新聞評論／中選會人事能讓 別以為大法官也行

聯合新聞網「重磅快評」
大法官人事案延宕。（本報資料照片）
大法官人事案延宕。（本報資料照片）

延宕了五個多月，行政院終於提名台灣民意基金會董事長游盈隆等人擔任中選會主委、副主委和委員。對於這次提名，各方關注的焦點，是這次是賴政府（甚至可能包括蔡政府）「首次」重要人士接受了在野黨的推薦。那麼接下來的問題是：既然中選會可以接受在野黨推薦的人選，大法官提名能否這麼做？如果賴清德總統在大法官人選上願意接受在野黨的推薦，不就能夠打破「憲法法庭癱瘓」和「五人幫把持憲法法庭」的僵局了？

想像很豐滿，但現實很骨感。在中選會的人事上，賴政府確實妥協了；但從實然面上來看，這種做法要「類推適用」到大法官提名上，可能性微乎其微。

從陳英鈐到李進勇，中選會的獨立性可說被民進黨摧殘得體無完膚。提名游盈隆擔任中選會主委，不是賴政府想要「治癒」中選會，而是不得不然的結果。因為如果中選會人事案還是無法提出，或者無法順利達到決議門檻，那面對明年年底的九合一選戰（或可能的公投），將造成「沒人辦理選務」的重大憲政危機，屆時受傷的不會只有藍白，而是包括民進黨。

因此，找一個「藍綠白都能接受」，或至少是「能通過」的人選，就成了不得不的選擇。換句話說，不是賴政府不想再找「陳英鈐、李進勇們」，而是辦不到。

再從功能和組織看，中選會雖重要，但所決議的選務事項，大多是有前例可循的事務性質議題。不管決議如何，對選務變動的影響都不會太大。更何況，現在仍有四席中選會委員，加上游盈隆和藍白推薦的委員，都並非政黨意識形態分明者，因此就算全部通過，也未必能影響賴政府對中選會的掌握。

但大法官的情況，就完全不同。在「五人判決」為憲法法庭的評議門檻「解套」之後，不管是不是有新的大法官加入，憲法法庭都會繼續運作。賴總統面對的選擇，已經不是「憲法法庭開不開得成」的問題，而是「必須提名非綠的大法官，才可能獲得通過」的問題。與其和在野黨妥協，提名「非綠」的大法官進入憲法法庭，賴總統不如維持現狀，持續對提名擺爛，才是他控制憲法法庭的最優解。

更何況，從職權來看，大法官和中選會完全不可同日而語。在朝小野大的政治局面下，未來賴政府要有效打壓立法院，最好的幫手就是大法官。如果大法官人選和在野黨妥協，對賴政府來說無異自斷手腳。

因此，如果要從中選會人事提名推論到大法官人事，認為賴政府是否對人事提名已不再鐵板一塊，那應該就是想多了。賴政府的思考出發點，從來就不是如何解決問題，而是如何才能把自己的權力最大化。讓「非綠」大法官進入憲法法庭「稀釋」民進黨影響力？別傻了。

大法官 民進黨 賴清德

