我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

藍營協調2026台中市長人選 以不初選為原則

台灣新聞組／台中16日電
2026台中市長選戰提前開打，國民黨立委楊瓊瓔（右二）、立院副院長江啟臣（左二）先後宣布參選，民進黨已提名立委何欣純（右一）參選。(本報資料照片)
2026台中市長選戰提前開打，國民黨立委楊瓊瓔（右二）、立院副院長江啟臣（左二）先後宣布參選，民進黨已提名立委何欣純（右一）參選。(本報資料照片)

2026台中市長選戰升溫，國民黨立法院副院長江啟臣前天宣布參選，加上已喊話「準備好了」的立委楊瓊瓔，兩強相爭藍營基層焦慮提高。已獲民進黨提名的屯區立委何欣純昨表示，年底將在南屯區成立市政辦公室，準備進攻市區。

對於江啟臣表態，台中市長盧秀燕昨說「很好，恭喜、加油」。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，黨內有2人表態參選2026台中市長，近日黨內會協調，盡量取得共識，以不初選為原則推出「最強人選」，近期就會有結果。

江啟臣前天在大本營豐原宣布參選後，昨天出席地方建設說明會，他說，盧秀燕市長建設台中成為宜居城市，他要讓台中「upgrade（提升）」成為台灣旗艦城市、台灣門面和世界新都市。江強調，身為國民黨員，對台中市有願景與想法，要爭取黨內提名。

豐原區有基層里長挺江，呼籲國民黨中央徵召江啟臣參選。江啟臣昨被問題黨內機制如何決定人選？江回答「就有勞黨中央費心」。

楊瓊瓔昨一早搭高鐵到立院開會，中午又趕回台中跑地方行程，她說，會謙卑傾聽民意。楊瓊瓔曾表示，黨內初選可擴大國民黨支持基礎，盼來場君子之爭，「合作而非對抗」。楊也說，「如果是我贏，立即邀請江副院長加入競選團隊，一起打贏選舉」。

何欣純昨表示，楊瓊瓔、江啟臣都是優秀政治人才，國民黨初選是國民黨家內事，據她了解，江遲不宣布參選，就是考量立院副院長職位，若藍營進入初選，江恐會失去超然與公正。出身舊縣區的她已規畫在南屯區成立「市政辦公室」，近日就會前進市區「開箱」。

針對副院長職務，江啟臣說，黨有黨的機制，目前提名都尚未決定，辭不辭副院長是以後的事，現在不是談這個的時候。熟悉立院生態人士說，副院長非行政首長，參選與辭職無明確強制規定，辭與不辭取決於個人政治判斷；立院前副院長蔡其昌參選台中市長，也未請辭。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，目前黨內適合參選台中市長的人選為創黨主席柯文哲或黨主席黃國昌，最後是否會徵召人選，交由黨中央決定。

國民黨 江啟臣 盧秀燕

上一則

新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管

下一則

新聞眼／賴不為勝敗負責 頻找「馬維拉」、「韓維拉」救援

延伸閱讀

立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名

立院副院長江啟臣表態參選台中市長 爭取黨提名
江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴
確定要選台中市長？江啟臣賀年看板首開掛

確定要選台中市長？江啟臣賀年看板首開掛
角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條