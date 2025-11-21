政院版財劃法挹注地方1.2兆台幣 雲縣長：恐窮者愈窮

我的頻道

台灣新聞組／台北21日電
行政院會20日通過政院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰（左二）說明修正重點、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右二）出席。（記者胡經周／攝影）
在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本昨天出爐，根據草案內容，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助三項，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元（台幣，下同，約380億美元）。行政院長卓榮泰說，這是最能取得共識的版本，若執行立法院再修正的財劃法，將是場財政土石流。

但多數縣市認為，中央未提出試算表，根本打迷糊仗。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都質疑，行政院版應提供具體數字，才有討論基礎；雲林縣長張麗善說，分配方式如未能反映各縣市財政條件，恐導致「窮者愈窮」。在野對政院版財劃法看法分歧，考驗藍白合。國民黨立委仍觀望縣市首長態度，及政院是否對立法院再修正版提出覆議，預料在今日的黨團大會討論；民眾黨立法院黨團表示，政院版背離立院修法美意，將以具體行動反制。

立院去年底修正通過現行版財劃法，要求中央釋出大幅統籌稅款給地方，行政院接著大砍地方補助款；立院14日再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年，政院批評最新版本將額外舉債2600億元，超過公債法舉債額度限制。

行政院會昨日通過財劃法修正草案，中央分配統籌稅款將在滿足地方政府基本財政收支差額、搭配財源保障機制後，再以財政努力、基本建設需求分配，基本建設需求也納土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口及農林漁牧業產值。 

政院版水平分配公式不再區分本島或離島，直轄市及縣市按同一公式計算；鄉鎮市因人口與土地和縣重疊，因此納入縣計算；直轄市則未加重分配，政院版保障三項地方財源合計數不低於今年舊版水準。以此調整，直轄市及縣市獲配財源分別增加827億元和1122億元，分別成長15.2%及27.4%。草案也調整垂直錢權分配，擴大統籌稅款至8213億元，較今年度增加3537億元；原本一般性補助款中的1080億元的地方自辦事項，改以統籌稅款支應，僅保留教育、社福及基本設施1421億元；計畫型補助維持2368億元，三項合計將達1兆2002億元。

行政院秘書長張惇涵說，北市統籌稅款仍是全國最高；新北市三項補助款增加數全國最高；桃園一般性補助款跟統籌款增幅是六都最高；台中市三項合計的增幅是六都最高；台南市統籌分配稅款比今年增加近一倍；高雄市三項補助總額是全國最高。行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰昨天下午也拜訪立法院長韓國瑜，針對行政院版財劃法修正草案明年度中央政府總預算案等議題交換意見。

學者批評政院版財劃法是「偷換概念」，在數字上動手腳，統籌分配稅款、一般性補助款皆縮水，政院給地方的錢其實比在野黨版少了2000多億元，實則中央收入占比拉高到70%，「中央圖利自己，苛待地方」，變得更集權又集錢。

財劃法3版本 中央釋出財源比較 製表／政治中心
