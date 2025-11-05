綠營換將 吳音寧台肥董座飛了 由總經理張滄郎接任

台肥公司4日召開第36屆董事會，九名董事中，獨缺行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，最後董事會推選張滄郎（左四）為新任董事長。（圖／台肥公司提供）

台灣肥料公司昨天召開董事會，原本外界預測由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任董事長，但董事會推選結果大翻盤，改由總經理張滄郎接任董座。2026地方選舉在即，對於吳音寧人事爭議，藍白立委質疑是派系酬庸，點名賴清德 總統要負最大責任；行政院長卓榮泰 說，國營事業董座選任都有法定程序，台肥董事會才是最終決定。

台肥原董事長李孫榮去年6月26日才接任，任期到2027年6月25日，但甫上任一年多，卻在10月31日突遭撤換，由吳音寧接任台肥董事代表人，也讓台肥董座換人的訊息正式浮上檯面。由於吳音寧傳出被安排「空降」年所得1500萬元台幣（約48.5萬美元）的台肥董座，藍營大肆抨擊「肥貓」，就連綠營內部也有不滿的聲浪，像行政院前政委張景森說，台肥土地問題複雜，他擔憂早晚會出事。

社會輿論大炸鍋，綠營人士更憂心吳音寧出任台肥董座將衝擊選情，隨即在前一天就傳出新人事案，為原本的布局埋下伏筆。

台肥前晚9時34分發布重訊，其中研發主管許桂樹辭職，由台肥研究所代理所長林學正接任；原法人董事農業部 代表人的農業部資源永續利用司司長莊老達，改由張滄郎接替，公告後即刻生效。重訊一出，也讓吳音寧人事生變的傳聞甚囂塵上。

昨天董事會推選結果出爐，吳音寧最後與台肥董座擦身而過。據了解，台肥召開的董事會，董事席次共九席，僅吳音寧一人缺席。董事會約舉行二個多小時，其中包括推選董事長人選。會後，台肥公布董事大合照，也獨缺吳音寧一人，引發關注。

對於董座人事是否翻盤？農業部表示，台肥公司是上市公司，尊重台肥決定。

吳音寧昨透過臉書表示，「政治的口水是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起繼續努力」。

張滄郎致詞時特別感謝前董事長李孫榮對公司的貢獻，奠定「乾淨能源第五大事業」方向。

他說，台肥將整合肥料、化工與不動產等優勢，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間去轉型，盼十年內讓各核心事業具競爭力。

與會董事指出，張滄郎在台肥貢獻相當長的時間，董事會都一致支持並推選張滄郎擔任董座，而非外傳的吳音寧。知情人士透露，張滄郎取代吳音寧的結果，有很多層意義，但最該被披露的，還是操控台肥土地開發利益的幕後黑手。