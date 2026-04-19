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瘦瘦針掀風潮 健身、服飾等4行業受惠

編譯林聰毅／綜合報導
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減重藥物的消費者相關支出顯著增加，不僅讓製藥公司大發利市，健身、服飾、保健食品及...
減重藥物的消費者相關支出顯著增加，不僅讓製藥公司大發利市，健身、服飾、保健食品及整形等四種產業也跟著受惠。 （路透）

隨著Ozempic、Wegovy和Mounjaro等俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物改變減重糖尿病治療方式，近年來相關支出顯著增加，不僅製藥公司大發利市，健身、服飾、保健食品及整形等四種產業也跟著受惠。

55歲銷售主管弗里曼從2024年開始使用Ozempic治療糖尿病，每月須花費112美元購買藥物，然而相關支出「像雪球般愈滾愈大」，例如營養補充品、健身教練及新衣服等，估計每月在Ozempic相關支出上花費700到1,000美元。以下為因減重藥而雨露均霑的四種產業：

一、健身機構與私人教練。許多GLP-1使用者在減脂時也可能流失肌肉，減掉的體重甚至多達40%是瘦肌肉，很多人因此求助健身機構。

健身房因此抓住商機，例如每月收費超過200美元的Equinox健身中心推出一項針對GLP-1使用者的訓練和生活方式計畫。弗里曼就表示，他每月支付400美元、每周接受私人教練指導三次。

二、服飾業者。據市場研究業者Circana調查，約80%GLP-1使用者因腰圍縮小，須添購新衣。弗里曼說，他體脂穩定下來後，幾乎扔掉所有舊衣，估計花了至少8,000美元添購全新衣物。

三、保健食品業。許多人使用「瘦瘦針」後出現肌肉減少、胃腸道問題及骨質流失等副作用，結果帶動保健食品業蓬勃發展。根據消費者洞察公司Spins的數據，2025年營養補充品銷售額成長12%，且與GLP-1療法的普及存在相關性。

弗里曼每天喝蛋白奶昔，還要服用纖維和鎂等大約十幾種營養補充劑，估計每年花費數千美元。營養補充品公司Glanbia執行長麥奎爾說，GLP-1使用者需要能量，也需要補充維生素和礦物質，有助公司業務發展。Glanbia股價過去一年漲逾80%。

四、整形業。一些瘦太快的副作用須靠整形手術解決。美國整形外科醫師協會調查，約20%的GLP-1使用者因體重減輕而接受整形手術。舊金山臉部整形外科醫生艾利亞斯尼亞說，有些患者在快速減重後看起來面容憔悴，「臉部首當其衝」。有些人選擇拉提手術來去除多餘皮膚，有些則選擇自體脂肪移植，改善鬆弛下垂的皮膚。

減重 糖尿病

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