滿足暴增需求 SK集團董事長崔泰源承諾將擴大AI記憶晶片產量

編譯劉忠勇／綜合外電
崔泰源也示警，由於技術快速更迭可能導致競爭格局發生變化，未來仍可能出現虧損。（歐新社）
SK 集團董事長崔泰源承諾，將擴大旗下SK 海力士 AI 記憶晶片產能，以滿足全球資料中心建設潮帶來的暴增需求。

這位南韓第二大集團掌門人 20 日在華盛頓舉行的一場會議上，將高頻寬記憶體（HBM）稱為「怪獸級晶片」，並表示這產正為 SK 海力士創造驚人獲利。受惠於創紀錄的獲利表現，SK海力士過去一年股價飆漲超過三倍。

崔泰源並未說明晶片事業具體的擴張規模，但 SK 海力士已於 1 月表示，2026 年的資本支出將較去年大幅增加，以滿足 HBM 晶片的需求。

不過，崔泰源同時也示警，由於技術快速更迭可能導致競爭格局發生變化，未來仍可能出現虧損。

崔泰源指出，分析師對 SK 海力士 2026 年年度營業利益的預估平均值，已從 500 億美元調升至 700 億美元，有人甚至再次上看超過 1,000 億美元。

崔泰源說，「這聽起來確實是個大好消息，但同樣也可能輕易轉成 1,000 億美元的虧損。」

此外，崔泰源也強調，基礎建設考驗日益嚴峻。他表示，SK 集團目前正研議在 AI 資料中心旁建設發電廠，一旦無法滿足能源需求，後果將是「災難性的」。

世報陪您半世紀

AI 南韓

中國玻纖布再掀漲價潮 年底價格或翻倍

台美日聯手進擊AI記憶體 台廠力積電扛試產與製造重任

三星擊敗SK海力士 重登全球DRAM霸主

中國記憶體紅鏈「國產替代、技術突圍」分食三星、美光等大餅

貝萊德獲海力士5%股權 成第4大股東

