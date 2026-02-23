三星擊敗SK海力士 重登全球DRAM霸主

受惠於高頻寬記憶體（HBM）及DDR5記憶體的需求激增，三星 電子在去年第4季重登全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場王座，在時隔一年後，從SK海力士手中奪回這項世界霸主頭銜。

產業追蹤機構Omdia公布的數據顯示，去年第4季全球DRAM市場總營收為524.07億美元，比第3季增加約120億美元。

其中，三星電子的DRAM營收達191.56億美元，季比成長40.6%，市占率攀升2.9個百分點至36.6%，位居榜首。

SK海力士同期的DRAM營收成長25.2%至172.26億美元，但市占率從34.1%下降至32.9%，退居第二。美國美光科技（Micon）的市占率則從25.8%降至22.9%，中國長鑫存儲的市占率則從3.7%小升至4.7%。

三星電子在去年第1季首度將全球DRAM王座，拱手讓給SK海力士，為該公司1992年登上全球DRAM市場冠軍寶座以來首度屈居第二。

然而，在去年第4季，三星電子拜HBM3E銷售激增和標準DRAM價格上漲所賜，重新奪回全球DRAM市場的領先地位。

三星電子還將透過擴大標準DRAM的銷售以及提高HBM4在市場上的知名度，以保持在全球DRAM市場的領先地位。