我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

三星擊敗SK海力士 重登全球DRAM霸主

編譯林聰毅／綜合報導

受惠於高頻寬記憶體（HBM）及DDR5記憶體的需求激增，三星電子在去年第4季重登全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場王座，在時隔一年後，從SK海力士手中奪回這項世界霸主頭銜。

產業追蹤機構Omdia公布的數據顯示，去年第4季全球DRAM市場總營收為524.07億美元，比第3季增加約120億美元。

其中，三星電子的DRAM營收達191.56億美元，季比成長40.6%，市占率攀升2.9個百分點至36.6%，位居榜首。

SK海力士同期的DRAM營收成長25.2%至172.26億美元，但市占率從34.1%下降至32.9%，退居第二。美國美光科技（Micon）的市占率則從25.8%降至22.9%，中國長鑫存儲的市占率則從3.7%小升至4.7%。

三星電子在去年第1季首度將全球DRAM王座，拱手讓給SK海力士，為該公司1992年登上全球DRAM市場冠軍寶座以來首度屈居第二。

然而，在去年第4季，三星電子拜HBM3E銷售激增和標準DRAM價格上漲所賜，重新奪回全球DRAM市場的領先地位。

三星電子還將透過擴大標準DRAM的銷售以及提高HBM4在市場上的知名度，以保持在全球DRAM市場的領先地位。

世報陪您半世紀

三星

上一則

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

下一則

巴菲特最後任期 波克夏持續賣超美股

延伸閱讀

中國記憶體紅鏈「國產替代、技術突圍」分食三星、美光等大餅

中國記憶體紅鏈「國產替代、技術突圍」分食三星、美光等大餅
貝萊德獲海力士5%股權 成第4大股東

貝萊德獲海力士5%股權 成第4大股東
對記憶體前景有信心 這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

對記憶體前景有信心 這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東
AI延燒台積電卻保守擴張產能 專家估這年恐陷嚴重晶片荒

AI延燒台積電卻保守擴張產能 專家估這年恐陷嚴重晶片荒

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行