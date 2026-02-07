記憶體太搶手 大廠計價方式改為「事後結算」

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
韓媒報導，三星等記憶體大廠為因應記憶體價格大漲，改採事後結算機制。(路透)
南韓媒體ETNews報導，三星電子、SK海力士、美光等記憶體大廠，為因應記憶體價格上漲，近期正把原本的長期合約縮為短期，價格談判也從過去「先把合約價談定」的模式，演變出反映市價的「事後結算」機制。

業界人士表示，隨著記憶體價格大幅上漲，業者演變出前所未見的事後結算方式，並且也開始採用超短期合約。

通常DRAM和快閃記憶體在最初簽訂供應合約時，會敲定特定價格。即使行情變動導致價格起伏，一般也會透過協商將價格調幅控制在10%左右。例如，若合約約定以100元供應DRAM，價格在一年左右的時間內大多會維持不變。若價格變動，則會在合約期間內透過季度協商調整為110元（+10%）或90元（-10%），並於下一季度供應。

然而，最近接連出現即使供貨結束，也會反映市價來補足價差的合約。也就是說，即使約定以100元供應DRAM一年，若合約期滿時DRAM市價上漲了100%，則需額外支付100元，屬於一種事後結算機制。

據悉，三星電子、SK海力士、美光都已經簽署過這種方式的合約，對象主要是北美科技公司大客戶。雖然在記憶體價格下跌時可能對供應商不利，但市場認為價格續漲的機率遠高於回跌，因此供應商面臨的風險相對有限。

另一位業界人士指出，目前對於主要客戶來說，確保記憶體貨源遠比合約方式更重要，即使事後需負擔額外費用，優先簽署供應合約仍是當務之急。

合約期限也出現變化。客戶希望能簽署超過一年甚至兩年的長期合約，以確保穩定的記憶體供應量，因應擴建人工智慧（AI）基礎設施的需求。然而，製造商則傾向避開這種做法，在供應量不足且價格波動大的情況下，若貿然與一家客戶簽訂長期供應合約，可能錯過以更好條件爭取其他客戶的機會。

因此，除年度合約外，已出現按季度，甚至按月簽訂的合約。北美某資料中心營運商曾向某家記憶體製造商要求兩年的長期供應合約但遭到回絕，最後好不容易才從另一家製造商獲得供應承諾。據悉，這份合約同樣套用事後結算方式。

業界人士表示，在下半年記憶體價格漲勢預料趨緩前，這類供應商占優勢的合約模式仍將持續發酵。

三星 人工智慧 南韓

