我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE

全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

編譯簡國帆／綜合外電
韓元兌美元19日盤中貶值0.4%，為連續第四個交易日走貶。（路透）
韓元兌美元19日盤中貶值0.4%，為連續第四個交易日走貶。（路透）

面對韓元貶值壓力難止，南韓央行據傳19日召開內部會議商討匯率議題，總統府也已與七大企業集團召開緊急會議。

韓元兌美元19日盤中貶值0.4%，報1,478.84韓元兌1美元，為連續第四個交易日走貶，過去半年來已累計貶值7.1%。韓元兌歐元19日盤中也貶0.3%。

路透與韓國經濟日報報導，南韓央行19日齊聚理事與資深官員召開匯率會議，討論匯率貶值衝擊與日本銀行（央行）政策會議的影響。日銀19日一如預期升息1碼，調高基準利率至30年來最高的0.75%。

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，南韓總統室政策室長金容範18日已召集三星、SK、現代汽車、LG、樂天、韓華及HD現代等企業的主管，研商匯市議題，據報導也討論到匯回海外獲利的方式。這場會議也涉及分享關於今年出口數據，以及明年的換匯計畫、海外投資規模及融資計劃等資訊。

為穩定匯率與美元供需，南韓當局18日鬆綁外匯規範，包括允許外國人毋須在國內開設證券帳戶，便能交易當地股票，以及在明年6月底前都暫停對金融機構進行進階外匯相關規範的壓力測試，以鼓勵當地銀行業者擴大供應美元。

受韓元貶值與晶片求強勁的影響，南韓11月生產者物價指數（PPI）比去年同期攀升1.9%，月比走揚0.3%。南韓央行下次利率決策會議預定明年1月15日召開，目前基準利率為2.5%。

南韓 匯率 央行

上一則

拿大中華區銷售疲弱沒辦法？Nike財測示警 盤後股價重挫11%

延伸閱讀

藍白提賴清德彈劾案「如袁世凱危害民主憲政」 總統府：予以尊重

藍白提賴清德彈劾案「如袁世凱危害民主憲政」 總統府：予以尊重
金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」
日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股
南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻