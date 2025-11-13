三星晶圓代工 拚2年內賺錢、搶20%市占

三星 電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電 長期來的龍頭地位。為此，三星投入提升2奈米GAA（環繞式閘極）製程產能，努力與高價值客戶建立長期合作關係。

一名知悉三星計畫的業界高層向韓媒ETNews透露，三星電子「已設定目標，要在2027年前，取得以銷售額計達到20%的市占率」。由於晶圓代工業務表現是以訂單計算，三星須事先採購所需設備，因此制定為期兩年的商業計畫。

實際上，三星晶圓代工事業從2022年以來持續虧損，雖未透露具體數字，但產業消息人士估計，每季虧損金額高達1兆至2兆韓元（約6.8億至13.6億美元）。盡管三星鉅額投資於新一代製程，但一直難以爭取到訂單，很可能是因為業界對其良率及品質信任度的問題。

不過，三星顯然正朝正確方向邁進，先前與特斯拉 簽下165億美元交易，被視為一大突破。此外，三星聚焦於2奈米GAA製程，將應用於生產自家的行動應用處理器Exynos 2600，預料將搭載於明年2月登場的旗艦手機上。