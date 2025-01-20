南韓經濟 政治衝擊與美徵關稅威脅面臨內外患夾擊

尹錫悅支持者抗議尹錫悅被羈押。（路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-01-20，數位典藏序號：20250119224952034】

南韓 經濟正遭逢兩大政治震撼的夾擊，先是引發「戒嚴之亂」的總統尹錫悅 遭羈押，衝擊消費者信心與內需，並拖累韓元匯率貶值，接下來是美國候任總統川普 20日將重返白宮，增添外部不確定性，也凸顯當地成長的內憂外患困境。

南韓法院19日凌晨裁定羈押尹錫悅，讓他成為南韓憲政史上首位遭法院批准逮捕的現任總統，引發尹錫悅的數百名支持者憤怒暴力抗議，衝進法院大樓，砸碎窗戶並破門而入，目前至少46人被捕，加劇社會動盪。

韓元兌美元表現去年在亞幣墊底，光去年第4季便重貶逾10%。經濟學家表示，儘管本幣貶值有利南韓這類出口導向經濟體，但由於南韓也大幅依賴能源等進口，韓元貶值是弊大於利。首爾渣打銀行研究主管朴昌勳（音譯）說，「即便南韓政治危機能迅速解決，也沒有太多看好經濟前景的理由」，因南韓經濟早已陷入困境。

此外，川普20日將上任，他已威脅要瞄準對美有龐大的貿易順差的經濟體，對美國貿易順差已衝上歷史新高的南韓，也成為潛在目標之一。南韓代理總統兼財長崔相穆已示警，川普威脅全面加徵關稅，將重創南韓。

若川普的保護主義措施與移民政策助長美國的通膨，拖慢Fed的降息速度，可能進一步重壓韓元與南韓的成長。南韓央行已警告，2024年國內生產毛額（GDP）成長率可能無法達到2.2%目標，並調降今年的成長預期至1.8%。

在南韓家庭債務占GDP比重為已開發國家數一數二高之際，韓元貶值與政治動盪已打擊消費者與企業信心。更令人憂心的是，南韓的科技、鋼鐵、石化、紡織品、化妝品等出口業者，已難以與價格更低的中國同業抗衡，現在記憶體晶片也面對相同威脅。