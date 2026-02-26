不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

洛杉磯好萊塢派拉蒙影業公司片廠園區一棟建築外牆展示公司標誌，攝於26日。(路透)

串流巨擘Netflix 與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的競標戰26日出現重大轉折，華納兄弟探索公司董事會認定派拉蒙提出的修訂出價為更優方案後，Netflix決定放棄這筆收購交易。

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與彼得斯（Greg Peters）在聲明中表示：「我們談判達成的交易原本將為股東創造價值，並有明確取得監管批准的路徑。然而，我們始終保持紀律，在必須提高出價以匹配派拉蒙天舞最新報價的情況下，這筆交易在財務上已不再具吸引力，因此決定不會跟進出價。」

派拉蒙本周稍早將收購整個華納兄弟探索公司的報價，從每股30美元上調至31美元，全現金支付。這是派拉蒙近幾個月來多次修訂出價的最新一次，也是推進敵意收購後的最新調整，並取代華納兄弟探索公司與Netflix先前達成、以每股27.75美元出售影視製作與串流業務的協議。

Netflix上周授予華納兄弟探索公司7天豁免期，允許該公司重新與派拉蒙接觸，最終促成更高報價。派拉蒙的收購方案涵蓋整個華納兄弟探索公司，包括旗下付費電視頻道網絡，如CNN、TBS與TNT。最新出價並納入70億美元分手費條款，若合併未獲監管批准將支付該筆費用，同時也同意承擔若華納兄弟探索公司與Netflix交易破局時，原須支付的28億美元分手費。

董事會26日在聲明中指出，在派拉蒙提出更優出價後，Netflix有4個工作日可修改提案，但最終選擇退出，使這場歷時數月、雙方多次修訂報價的競逐暫告落幕。市場反應方面，Netflix股價26日盤後上漲10%，華納兄弟探索公司股價則下跌2%。