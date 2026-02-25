Fed官員認為近期無須降息 就業穩定 通膨仍待觀察

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）。 （路透）

美國聯準會 （Fed）兩位官員周二（24日）表示，目前沒有迫切需要改變聯準會的利率政策設定，另一位官員也表明，在支持進一步降息 前，希望看到更多通膨率向聯準會2%目標回落的證據。

儘管市場預期聯準會今年會再降息，但現在美國就業市場趨於穩定，且通膨壓力是否會回落至目標水準仍具不確定性，聯準會官員們對於是否進一步降息，並未給出太多明確指引。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins，今年無決策投票權）說，Fed目前的貨幣政策立場屬於「輕微緊縮」或接近中性。她周二在該行主辦的一場科技研討會中指出：「我認為，在目前的利率區間維持一段時間，很可能是合適的做法。」但她也補充提到：「未來仍可能出現不同情境，因此，持續採取有耐心、審慎的政策決策方式，將是重要的。」

同場參與研討的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin，今年無決策投票權）也表示，現在貨幣政策「已處於良好位置」，足以應付經濟前景的風險。

要看更多通膨減緩證據

柯林斯與巴爾金今年在聯準會的FOMC利率會議都沒有投票權。兩人均指出，目前就業市場呈現「低招募、低裁員」的環境，看到穩定跡象。但他們仍在尋找通膨會進一步放緩的更多證據；目前通膨率仍穩定高於聯準會的2%目標。

柯林斯談及再次降息的條件時強調，「我需要看到更多信心」，確認通膨降溫的進程重新展開。她的基本預期是「今年稍晚，我們可能會看到」通膨壓力進一步緩解。

針對最近最高法院對川普對等關稅的判決，以及川普隨即又再加稅的發展，柯林斯和巴爾金都認為，不太可能對整體經濟造成重大影響。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee，今年無決策投票權）在為周二全國商業經濟協會會議準備的演講稿中表示，在支持進一步降息前，他希望看到通膨率向聯準會2%目標回落的證據，「我仍然樂觀地認為今年可以有更多降息。但這取決於看到通膨取得實際進展，顯示我們在回到2%的道路上」。他周一曾對記者說，美國最高法院的關稅判決可能加劇企業不確定性，但也可能有助於給通膨降溫。

白領將因AI 大量失業？

另外，聯準會理事庫克（Lisa Cook）在華府的一場演講中，警告人工智慧（AI）引發的失業率上升，聯準會可能無法因應。她的理由是，AI能在失業率上升的情況下，持續提高生產率，使得失業上升不代表經濟閒置增加。庫克說：「如此一來，我們通常依需求面來制定的貨幣政策，可能無法在不增加通膨壓力的情況下，改善由AI導致的失業。」

庫克演講後參加小組討論，她補充提到，聯準會已將AI納入預測架構當中。關心AI對中性利率的可能影響、投資AI資料中心對經濟成長的影響。

庫克在事先準備的講稿中未對貨幣政策發表評論，但她提到1月會議後公布的最新就業數據，強化了勞動力市場趨於穩定的看法。

一家原本沒什麼人知道的機構Citrini Research發布報告，闡述AI對全球經濟多個領域帶來的風險，指白領將大規模失業，引發周一的股市震盪。

聯準會另一位理事沃勒（Christopher Waller）周二在不同活動場合上，評論該報告誇大了AI對就業的潛在影響。沃勒說：「AI是一種工具，它不會取代人類。這種說法有些言過其實。」